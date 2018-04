Gulyás: A migráció alkalmatlanná tette Európát a védekezésre

A magyarok számára is önigazolást jelenthetnek azok a tények, amelyek az „Európa furcsa halála” című könyvben jelennek meg az európai bevándorlási helyzetről – ez hangzott el egy fővárosi kerekasztal-beszélgetésen. A könyv brit szerzője ugyanis testközelből kutatta a migráció témáját – hangzott el az M1 Híradójában.

A migráció, az identitás és az iszlám megítélésében ma nem lehet Nyugat-Európában szabadon érvelni egyik vagy másik álláspont mellett – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője kedden egy, a témában tartott budapesti közéleti beszélgetésen. Hozzátette: ha ezt valaki mégis megteszi, akkor nincs esélye arra, hogy ezekkel az érvekkel a mainstream sajtóba bekerüljön. A fideszes politikus szerint ezért a migrációról folytatott európai vita a klasszikus liberalizmus halálát jelenti a kontinensen. Gulyás Gergely az Ébresztő, Európa! címmel szervezett rendezvényen vett részt, melynek Douglas Murray Európa furcsa halála című könyve volt a témája.

Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet programján Gulyás Gergely L. Simon László (Fidesz) országgyűlési képviselővel beszélgetett. Bayer Zsolt író, publicista a korábban jelzettel szemben nem vett részt a beszélgetésen. A brit író márciusban magyarul is megjelent könyvében Európa demográfiai helyzetét is elemezve személyes tapasztalatain, beszélgetésein keresztül mutatja be a bevándorlás folyamatát és társadalmi következményeit. L. Simon László a szerzőt úgy méltatta, hogy megszállott híve a szólásszabadságnak, erről az alapról mer bírálni a migráció ügyében európai vezetőket, és ennek is köszönheti a könyve sikerét. Ezzel összefüggésben emlékeztetett arra, hogy korábban azok az európai vezetők akarták kioktatni Magyarországot szólás-, és sajtószabadságról, akik ma „politikai megrendelésként akarják a nyilvánosságot korlátozni”.

Szerinte ugyanakkor Európában nem csak az alapvető szólásszabadsággal van probléma, hanem az iszlámmal is, ami ezt a „szemérmességet” kiváltja. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai szabadságjogok, az emberi jogok alapvetően a kereszténységből vezethetők le, Jézus Krisztus tanításából, nem pedig Mohamedéből. Az európai emberek többsége számára ugyanakkor a kereszténység jóval több mint vallás; az erkölcsi és kulturális keretrendszer is, amiről szerinte végzetes bűn lenne lemondani – mondta.

Gulyás Gergely Antall József miniszterelnököt idézte, aki azt mondta, „Európában az ateista is keresztény”. A kereszténység Európában nem csak hitbéli meggyőződést jelent, hanem például kiindulási pontot a jogban, vagy az emberi méltóságot – tette hozzá. Kitért arra is, hogy Európában a migráció ügyében a zsidó közösségek jogos érzékenységére is tekintettel kell lenni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy akik korábban „ennek a jogos érzékenységnek a legnagyobb szószólói voltak, azok ma sok szempontból az iszlamizációnak a szószólói” lettek.

Gulyás Gergely szerint ezért a helyi európai zsidó közösségeknek maguknak kell a saját érdekeiket felismerni és megszólalniuk, ahogy ez sok helyen meg is teszik. Ezt azzal indokolta, hogy „olyan iszlamizáció, aminek ők (a zsidók) a nyertesei lehetnek, aligha van”.