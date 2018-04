Voltak, akik síeléssel töltötték a húsvéthétfőt

Többen még a húsvéthétfőt is síeléssel, hógolyózással töltötték, merthogy vasárnap megint esett a hó a Mátrában és a Bükkben, amely jól jellemzi, hogyan teljesített eddig a tavasz. Keddtől azonban végre jönnek a 20 fokok – hangzott el az M1 Híradójában.

Kékestetőn, a legmagasabb északi hegycsúcson napközben sem olvadt el a több centis hóréteg. Volt, aki kifejezetten örült annak, hogy még az igazi tavasz előtt, ismét megmutatta magát a tél.

Közben országszerte több megyében víz borítja a földeket. A szakemberek folyamatosan védekeznek a belvíz ellen. Ennek és a többfelé szeles időjárásnak köszönhetően csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága. Jelenleg 76 ezer hektárnyi terület van víz alatt. A legnagyobb elöntések Csongrád megyében vannak.



Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az elmúlt napok nagy esőzései miatt a Sajó vízszintje jelentősen megemelkedett. A vízállás miatt délutánra a sajókazai utat le is kellett zárni. A csapadékos időjárás valamennyi észak-magyarországi folyón okozott vízszintemelekedést.

Megnövekedett a Bodrog vízszintje is, de a kisebb vízfolyások, a Szerencs-patak, illetve azok a kisebb patakok, amelyek ezeken a területeken vannak, jelentős vízszintemelkedésen estek át. Hasonló a helyzet a Kőrösökben is, viszonylag sok ott is a víz, a Fekete-Kőrösön pedig egy kisebb árhullám is várható a következő egy-két napban – tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

Siklósi Gabriella arról is beszélt, hogy a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein továbbra is, az átlagosnál több a hó. Ha azonban jelentősebb csapadék nélkül, folyamatosan következik be az olvadás, jelentős árhullámra nem kell számítani.