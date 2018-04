Sokan már a strandszezonra készültek húsvéthétfőn

Rengetegen sportoltak hétfőn a szabadban. Sokan bevallottam a húsvéti menüt próbálták ledolgozni, és azt sem szabad elfelejteni, hogy vészesen közeledik a strandszezon.

Füstölt sonka, kolbász és főtt tojás – a hagyományos húsvéti menü idén is sok család asztalára felkerült. A nagy összejövetelek után sokan már el is kezdték ledolgozni a kalóriákat.



Napközben szinte mozdulni sem lehetett a konditermekben, de rengetegen sportoltak a Városligetben is. Itt előkerültek a görkorcsolyák és megtelt a kosárlabda pálya is. A fővárosi Óbudai-szigeten pedig még lovagolni is lehetett. Ide a legtöbben családostól érkeztek.

Az M1-nek nyilatkozó táplálkozási tanácsadó azt mondta: húsvétkor sokan hajlamosak arra, hogy többet egyenek a kelleténél, ezen azonban egy jó séta vagy a természetes emésztésjavítók is könnyen segíthetnek, de a legfontosabb a mértékletesség.