Sok száz program várta a gyerekes családokat

Az országszerte szervezett húshétfői programok között volt nyúlfuttatás, nyuszisimogatás, tojáskeresés, tojáspatkolás. De a különböző tájegységek, így Matyóföld, vagy éppen Palócföld húsvéti hagyományaival is meg lehetett ismerkedni.

Húsvéthétfőn nyitotta ki kapuit a Göcseji Falumúzeum. Az év első rendezvényén a tojáskeresés volt a legnépszerűbb program. Közel 500 család kereste az elrejtett csoki tojásokat a skanzen házai között.

Megtelt a pécsi állatkert is a jó időben. Nyuszi simogatóval, hímes tojás kereséssel és látványetetéssel készültek a látogatóknak. A legkisebbek úgynevezett nyúlpróbán is részt vehettek.



Húsz nyuszi állt rajthoz a balatonszentgyörgyi Csillagvár Múzeumnál. A gazdik és nyulaik elszántan versenyeztek az első helyért, volt, aki saját háziállatával nevezett, akinek viszont nem volt, az a helyszínen bérelhetett versenynyulat.

Mezőkövesden a matyó hagyományokkal lehetett megismerkedni. A látogatók szemügyre vehették a tájegység népviseletét és a bútorfestés művészetét is megfigyelhették.

A szentendrei skanzenben is megelevenednek a húsvéti hagyományok. Az érdeklődőket gólyalábas zenészek fogadták. A házaknál különleges népi játékokat lehetett kipróbálni, de a tojáspatkolás fortélyait is el lehetett lesni a népművészektől. A családügyért is felelős államtitkár azt mondta: a kormány Magyarországon a családokat helyezi a középpontba. A családok éve pedig azt is jelenti, hogy több támogatást kapnak a családok.

Megnyílt a Magyar Vasúttörténeti Park is. A gyerekek kipróbálhatták, milyen lóvasúton közlekedni, kisvasúttal utazni. A programok a hétfőn nem értek véget, szerdán a MÁV nyílt napjára várják a látogatókat.