Ételadományokkal segítettek a rászorulókon

Húsvét alkalmából ismét tartottak ételosztást többfelé, például Siófok főterén is. És közben egyre népszerűbbek az úgynevezett „Enni adok” dobozok is, amelyekbe bárki vihet adományt – akár húsvétról maradt ételt is – és a rászorulók így könnyedén megtalálják – hangzott el az M1 Híradójában.