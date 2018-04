Új funkciókkal is gazdagodnak a felújított kastélyok és várak

A Nemzeti kastély- és várprogram keretében arra törekszenek, hogy a kastélyok és a várak ne csak eredeti szépségüket nyerjék vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodjanak, hogy megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek. A program fő célja, hogy minden rétegében korszerű, 21. századi, fenntartható műemlékhasználat valósuljon meg.

Virág Zsolt, a Nemzeti kastély- és várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos elmondta, a programban jelenleg 39 épületet újítanak fel, ezek mind tartósan állami tulajdonban vannak. Szám szerint 20 kastélyról és 19 várról van szó, és egyértelmű cél, hogy ne csak fizikailag, hanem szellemiségükben is rehabilitálják az épületeket, illetve, hogy olyan vonzó turisztikai attrakciókat teremtsenek, amelyek hosszú távon fenntartják magukat.

A gyulai vár és szigeterőd a nemzeti várprogram kiemelt helyszíne

(MTI-fotó: Rosta Tibor)

A gazdaságfejlesztési programból többféle tevékenység is támogatható, a rendelkezésre álló összeg egy része európai uniós forrás, ez mintegy 40 milliárd forint, az összeg másik részét a kormány tette hozzá, ez mintegy 17 milliárd forint – mondta Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.



A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg. A beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.

Fellendíti a térség gazdaságát is

Az államtitkár arról is beszélt, hogy többek között gyűjtemény bemutatására alkalmas tereket alakítanak majd ki, helyreállítási, restaurálási munkákat végeznek, illetve kastélypark felújítására is fel lehet majd használni az összeget, de támogathatók különböző marketingtevékenységek is. „Arra törekszünk, hogy olyan, Európában is unikális programot alakítsanak ki az összes megújuló kastély és vár helyszínén, amely vonzza a látogatókat és fellendíti a térségek gazdaságát is” – fejtette ki.

A kiemelt helyszínekre még további források lesznek igényelhetők, ahol többütemű helyreállításra lesz szükség. Ilyen a keszthelyi Festetics-kastély vagy a fertődi Esterházy-kastély vagy a gödöllői Grassalkovich-kastély.

Látogatók tízezreit vonzzák majd az épületek

Virág Zsolt a program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta, a műemlékek felújítását mindig sokrétű kutatások előzik meg, azonban vannak szabályok, amelyeket muszáj betartani, ilyen például az akadálymentesítés, tehát elkerülhetetlen, hogy ahol szükséges, liftet is kialakítsanak. Hozzátette, törekszenek arra, hogy emellett a műemléki értékek is megmaradjanak.

A várakkal kapcsolatban azonban egészen másfajta szempontokból kell vizsgálni az ügyet, hiszen napjainkban már meglehetősen rossz állapotban vannak. A program végrehajtásáért felelős miniszteri biztos kiemelte, a konzerválásnak, illetve a kiegészítéseknek köszönhetően ezek az épületek is olyan állapotba kerülhetnek, hogy látogatók tízezreit vonzzák a környékre.

Elindítják az elmúlt évtizedekben elmaradt fejlesztéseket

A program fő célja, hogy fenntartható, korszerű műemlékhasználat valósuljon meg. Ez nem feltétlenül magyar trend, Nyugat-Európában már vannak részben állami, részben civil kezdeményezések, azonban magyar specifikumnak számít, hogy szeretnék az elmúlt évtizedekben elmaradt fejlesztéseket elindítani.

Arról is beszélt, hogy akár már 2020-ra vagy 2021-re elérhetik azt a kívánt hatást, ami az egész program alapjaként szolgál. Virág Zsolt hangsúlyozta, sokrétű szakmai szempontrendszer alapján választották ki azt a 39 épületet, amely most bekerült a program jelenleg zajló ütemébe, azonban úgy látja, a műemlékvédelem terén még sok tennivaló van, ezért még szeretnék bővíteni a programot.