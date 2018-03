Egymást érik a húsvéti programok az ünnepi hétvégén

Országszerte nyuszisimogatóval, és kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket. A fővárosban a Vörösmarty téren az ínyenceknek készültek: sonkák és kalácsok tucatját lehet kóstolni. A Várkert Bazárban pedig a tojásdíszítés fortélyait ismerhetik meg a családok.

Óriás hímes tojás festéssel, állatsimogatóval és megannyi más húsvéti, hagyományőrző programmal várta ma is a családokat a Várkert Bazár. A kisebbek még pónin is lovagolhattak. A háromnapos rendezvényen népi iparművészek mutatták be, milyen technikákkal és díszítésekkel készül a hagyományos húsvéti tojás.

Többek között a kalocsai népművészeti hagyományokkal is megismerkedhettek az érdeklődők, akiknek egy-két virágot is segítettek elsajátítani. A húsvéti programokat a szülők is nagyon élvezték.



A Vörösmarty téren az ünnephez kötődő hagyományos ételek is felsorakoztak. Minden standnál másfajta sonkát lehetett kóstolni: levegőn érlelt és főtt sonkát egyaránt.

Siófok főtere idén is népi- és logikai fajátékokkal, kosaras körhintával, hintalóval telt meg. A Húsvéti Nyuladalomban az arcfestést is kipróbálhatták a gyermekek.

Baranya megyében a bikali élménybirtokon középkori ruhába bújhattak a látogatók. A szabóságban a legkisebbektől az az idősekig mindenki korabeli ruhát ölthetett.

Nyolcadik alkalommal tartották meg a Passiójátékot Tokaj főterén. A nagyszombati előadás Krisztus utolsó napját mutatja be. Az előadásra idén is nagyon sokan voltak kíváncsiak.

A hétvégén országszerte folytatódnak a programok. Húsvét hétfőig több ezer családi program várja még az érdeklődőket.