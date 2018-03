Tarlós: A kormány és a városvezetés nagyobb eredményeket ért el a korábbi évtizedeknél

A főpolgármester szerint a kormány és a fővárosi városvezetés minden „kiszínezett történet” és valós vita ellenére nagyobb eredményeket ért el, mint amilyeneket a korábbi évtizedekből fel lehet mutatni.

Tarlós István csütörtökön a Budafok kocsiszín átadás előtti bejárásán újságíróknak nyilatkozva példaként említette a 4-es metró befejezését, a 3-as metró felújítását, a húsz éve halogatott árvízvédelmi munkák elindítását, a szennyvízcsatorna-hálózat csaknem 100 százalékos kiépítettségét, a Margitsziget-projektet, továbbá a BKV-járművek jelentős állománycseréjét, amelynek keretében az autóbuszok és a trolibuszok, valamint a metrószerelvények jövőre teljesen kicserélődnek a 2010-es állapothoz képest, a villamosoknak pedig több mint 30 százaléka újul meg.

Németh Zsolt, a Fidesz helyi parlamenti képviselője és egyben képviselőjelöltje egyetértett abban, hogy példás volt a főváros és a kabinet együttműködése, amire szerinte a dél-budaiak a jövőben is rá vannak szorulva, elsősorban a közösségi közlekedés területén.

“Hiszen fejlődünk, nagyon sokan költöznek be Dél-Budára, és ha nem haladunk a közösségi közlekedés területén együtt ezzel a fejlődéssel, akkor problémák lehetnek” – fogalmazott, hozzátéve, a helyi önkormányzatoknak az oktatás, az óvodai ellátás és más közszolgáltatások területén is komoly kihívást jelent a városrészek bővülése.

Tarlós István a Budafok kocsiszín felújításáról szólva kifejtette, két új nagy karbantartócsarnok épült fel, továbbá egy fedett tároló, egy kétszintes épület az üzemeltető személyzetnek, valamint megújítottak egy régi épületet, ahol a nosztalgiaszerelvények kapnak majd helyet.

Emellett a budafoki remiz körüli valamennyi megálló akadálymentessé és részben fedetté vált, a Fehérvári út és a Mezőkövesdi utca kereszteződésében pedig jelzőlámpákat helyeztek el a gyalogosközlekedés megkönnyítésére – mondta a főpolgármester, aláhúzva, hogy a beruházás gyakorlatilag befejeződött, a műszaki átadás megtörtént, a használatbavételi eljárás pedig még idén véget ér.

A városvezető megköszönte Németh Zsolt Dél-Budának nyújtott segítségét, és arra kérte a helyieket, hogy a választáson is támogassák a kormánypárti politikust. ”Az én munkámat is megkönnyítik vele, amit a budapestiek érdekében eddig tudásomhoz, képességemhez és lehetőségeimhez mérten végeztem” – fogalmazott a főpolgármester.

Németh Zsolt szerint a felújított kocsiszín a mai kornak megfelelő színvonalú munkavégzést tesz lehetővé, az épület pedig a jövőben akár komoly építészeti díjat kaphat. Hangsúlyozta, a beruházással lényegesen csökken a környező lakóházakat érő zajszennyezés.

A kormánypárti politikus szólt arról is, a Dél-Budát is elérő fonódó villamoshálózat új, akadálymentesített szerelvényei a mozgáskorlátozottak mellett a kismamák és az idősek közlekedését is segítik, vagyis családbarát módon üzemelnek.

A Fidesz képviselőjelöltje felhívta a figyelmet arra, hogy az 1-es villamos hamarosan eléri a kelenföldi vasútállomást, a fonódó villamoshálózat további fejlesztéséhez pedig négy budafoki megálló akadálymentesítésére kérte a főváros támogatását. Németh Zsolt emlékeztetett, a kerületet érintő metrófejlesztések tervezése is megkezdődött, azok megvalósítását pedig szerinte a tervezett centrumkórház fogja kikényszeríteni.