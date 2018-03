Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány és a Közész

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kormány és a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekképviseleti Szövetsége (Közész). Az erről szóló dokumentumot Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára és Turi Dénes, a Közész elnöke írta alá kedden Budapesten.

Novák Katalin közölte, a megállapodás aláírásával a Közész vállalja, hogy tájékoztatást ad az érintetteknek a nyugdíjas-szövetkezetek nyújtotta lehetőségekről, a kormány pedig a nyugdíjasok foglalkoztatását érintő döntések előtt kikéri a szervezet véleményét.

Az államtitkár kiemelte, a kormány támogatja azokat, akik a nyugdíj mellett is szeretnének munkát vállalni, ezért tették lehetővé a közérdekű nyugdíjas-szervezetek megalakulását. Ezekben – a diákszövetkezetekhez hasonlóan – rugalmasan tudnak munkát vállalni az idősek, és közben a nyugdíjukat sem veszítik el. Országszerte már több mint 110 nyugdíjas-szövetkezet működik mintegy 20 ezer taggal – tette hozzá.

A kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy a magyarok “méltóságban eltöltött időskort élhessenek meg”, és minél nagyobb legyen egészséges éveiknek a száma. Nyolc évvel ezelőtt értékálló nyugdíjakat ígértek, ezt pedig be is tartották, a nyugdíjak vásárlóértéke ugyanis 10 százalékkal emelkedett. Az elmúlt években kialakítottak egy stabil, fenntartható nyugdíjrendszert és folyamatosan csökkentették a rezsiköltségeket – sorolta az államtitkár.

Emellett bevezették a Nők 40 programot, aminek köszönhetően a nők 40 év szolgálati idő után, még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba mehetnek, ezzel pedig “visszaadták a nagymamákat a családoknak” – mondta. Hozzátette: a kedvezményes nyugdíj lehetőségével már 220 ezren éltek, és ha a jelenlegi kormány a választások után ismét lehetőséget kap, akkor a program továbbra is megmarad.

Novák Katalin azt hangoztatta, a nyugdíjas-szövetkezetek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország valóban családbarát ország legyen, ahol az idősekre is odafigyelnek, és a generációk támogatják egymást. Turi Dénes, a Közész elnöke elmondta, hogy a szervezet decemberben alakult meg, és azóta országszerte megismertették, népszerűsítették a nyugdíjas-szervezeteket, és gyakorlati tanácsokkal is ellátták az érdeklődőket.