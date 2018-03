Seszták Miklós Szatmárnémetiben: A lehetetlen nem létezik

A lehetetlen kétségbevonására biztatta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Gimnázium diákjait és tanárait az iskola udvarán felszerelt játszótér felavatási ünnepségén.

Az iskolaudvarba, valamint a Boldog Scheffler János nevét viselő rehabilitációs és terápiás központ udvarába, és a Szent Alajos Konviktus udvarába a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. és a Magyar Villamos Művek Zrt. telepített összesen 22 millió forint értékben játszótereket és kültéri sporteszközöket.

A miniszter a magyar kormány Szatmárnémetihez legközelebb lakó tagjaként köszöntötte az egyházi iskola közösségét. Muhammad Ali világbajnok ökölvívót idézve jelentette ki: “A lehetetlen csupán egy nagy szó, amivel a kis emberek dobálóznak, mert számukra könnyebb egy készen kapott világban élni, mint felfedezni magukban az erőt a változtatásra. A lehetetlen nem tény, hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilatkoztatás, hanem kihívás. A lehetetlen lehetőség. A lehetetlen múló pillanat mindenkinek. A lehetetlen nem létezik.”

Arra biztatta a jelenlévőket, hogy ha valaha azt éreznék, hogy nem lehet valamit megcsinálni, jusson eszükbe ez az idézet vagy ennek valamelyik része. Megjegyezte: papgyerekként pontosan tudja, hogy mit jelentett egyházi vonalon fejleszteni a szocializmusban, mit jelentett ugyanez Magyarországon egy szocialista kormány idején, és mit jelent most, amikor polgári kormány irányítja az országot.

Az eseményt szintén köszöntő Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy jó és kötelező építkezni, új értékeket létrehozni. Felidézte: az elmúlt ezer évben számtalanszor lerombolták, elvették, elrabolták azt, amit a magyarok építettek, a nemzet azonban ezek után is mindig képes volt felállni és újra építkezni mind anyagi, mind pedig szellemi értelemben.

Az RMDSZ elnöke hozzátette: ha az anyagi és a szellemi, a közösségi építkezés szerencsésen találkozik, akkor van jövő. “Azt kívánjuk, hogy akik partnereink voltak az építkezésben, partnereink maradhassanak a jövőben is” – tette hozzá Kelemen Hunor. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere a magyarországi támogatás kapcsán megemlítette: jó tudni, hogy “nem vagyunk egyedül”. Hozzátette: “üzenhetjük a magyarországi barátainknak, hogy ők sincsenek egyedül”.

Ádámkó István Csaba iskolaigazgató arról beszélt, hogy a játszóterek és sporteszközök nemcsak a diákok testi fejlődéséhez, hanem személyiségük formálásához is hozzájárulnak. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a játszóteret és az eszközöket megáldó Schönberger Jenő megyéspüspök is. Azt a nézetét is hangoztatta, hogy a test, az erőnlét fejlesztése a lélek egyensúlyára is kihat.

A Hám János Római Katolikus Gimnázium diákjai látványos bemutatóval vették birtokba a sporteszközöket és a játszóteret.