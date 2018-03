Két Michelin-csillag: jöhet az állandó stressz és a drágulás?

A hétfő este megtartott Michelin-díjátadó egyértelmű sikert hozott hazánknak, ugyanis a Mészáros Ádám séf vezette étterem újabb csillagot kapott, így az Onyx lett Magyarország első kétcsillagos vendéglátóhelye.

Bíró Lajos séf a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában elmondta, az egy Michelin-csillaggal minősített éttermeknél az instruktorok csak azzal foglalkoznak, hogy mi kerül a tányérra, és az ételt miként tálalják a vendégnek, míg a kétcsillagos értékelésnél figyelembe veszik az étterem imázsát. Példának hozta, hogy a kétcsillagos minősítésnél már összhangban kell lennie az étel stílusának az étterem stílusával.



Megjegyezte, aki két Michelin-csillaggal minősített étterembe megy, tudja, hogy mennyivel kerül többe az étel, és azt is tudja, hogy mit kap a pénzéért. Arról is beszélt, habár hétfőn a verseny végére már jóslásokba is bocsátkoztak, viszont „az instruktorok egészen másképp gondolták az egészet”. Mint elmondta, nem gondolta, hogy az Onyx újabb csillagot kap, azonban ezt nagy fegyverténynek nevezte. Szóba került, hogy a többi, Magyarországon működő Michelin-csillagos étterem megőrizte a csillagjait, ami szintén jó hír.

Bíró Lajos felhívta a figyelmet, ugyan rengeteg előnye van a kitüntetésnek, azonban nem szabad elfeledkezni a hátrányokról sem. Úgy fogalmazott, miután egy étterem megkapja a minősítést, állandó stresszben van a vezetés és a személyzet is, ugyanis szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik az éttermeket, megfelelnek-e az elvárt színvonalnak, az éttermek elkezdenek drágább szakembereket foglalkoztatni és drágább alapanyagokat vásárolni.

Hozzátette, az sem példátlan, hogy az éttermek visszaadják a Michelin-csillagokat, mert hatalmas nyomást is jelenthet ez a kitüntetés. Megjegyezte, elképesztő, hogy tőlünk nyugatra milyen eredményeket érnek el, Franciaországban például 500 Michelin-csillagos étterem működik, Németországban pedig legalább 300.

Arra a felvetésre, hogy vidéken is érdemes lenne az instruktoroknak körbenézni, találnak-e olyan éttermet, amely Michelin-csillagos lehetne, úgy reagált: „ne felejtsük el, hogy a Michelin üzlet, és erre nincs költségvetés.”

„Tehát vagy az van, hogy el tudnak adni annyi könyvet, vagy valaki azt mondja az országimázs építésébe belefér, hogy beszállunk a Michelin költségeibe, és akkor azt mondja, jó, leteszteli a vidéket is. Jelenleg folynak tárgyalások, és elképzelhető, hogy lesz ilyen. De nem kell különösebben szégyenkeznünk, mert Ausztriában sincs vidéken Michelin-csillag” – tette hozzá.