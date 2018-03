Hétvégén kezdődik a tavaszi szezon az állatkertben

Nyuszisimogató, bemutatók, látványfestés – ez várja a látogatókat a tavaszi szezonnyitó hétvégén a Fővárosi Állat- és Növénykertben.

A múlt héten született kis zebrára és a napokban közönségszavazáson nevet kapó hím bébi gorillára kíváncsi mindenki a fővárosi állatkertben, de rajtuk kívül is rengeteg újdonsággal várják a látogatókat az idei szezonban.

Javában tart még a munka a volt vidámpark területén is: az első fejlesztések már április végére elkészülnek. Akkor nyithat ki a Holnemvolt Vár és a Hetedhét Palota. A körhinta után, a régi vurstli is megújul: újra lesz céllövölde, Zsuzsi vonat és tutajozó.

A Holnemvolt Vár a kisgyermekes családok élményparkja lesz állatsimogatóval és kézműves programokkal. A Nyihangárban, azaz a póni lovardában az állatkert lovas hagyományait elevenítik majd fel.

A Hetedhét palotában pedig magyar mesék, mint például A nagy ho-ho-ho-horgász vagy a Vuk inspirálta interaktív játszóházat alakítanak ki. A beruházások fővárosi és kormányzati támogatásból valósulnak meg.



A hétvégén indul a tavaszi szezon a Fővárosi Állat- és Növénykertben

Persányi Miklós, az állatkert igazgatója elmondta, hogy a Holnemvolt Vár, 1,6 hektáron esősorban a 3–10 éves korú gyerekeknek és családjaiknak kínál programokat.

Persányi Miklós elmondta, hogy a fejlesztések szempontjából az idei év mérföldkő lesz az állatkert történetében, hiszen jelentősen előrehaladnak azok a munkálatok, amelyek a kert új területein jönnek létre: a Pannon Park, a Hermina Garázs, valamint az új kiszolgáló zóna. A műhelyeket, öltözőket, irodákat, raktárakat, az új takarmányozási központot és az állatorvosi rendelőt magában foglaló kiszolgáló zóna már a múlt évben gyakorlatilag elkészült, így nagy része azóta már használatban van, a Pannon Park átadása pedig 2020-ban várható. Az őszi alapkőletétel óta jelentősen előrehaladtak a kivitelezési munkálatok, megtörtént a munkaterület határolása, elvégezték a földmunkákat, megkezdődött az alapozás, sőt, már a mélyszintek függőleges falainak egy része is áll.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy az új részek építésén túl az állatkert „régi” területén is számos fejlesztést és korszerűsítést hajtanak végre.

Persányi Miklós elmondta azt is, hogy az állatkert idén is megtartja hagyományos rendezvényeit, például az áprilisi Föld Fesztivált, nyáron a Zenés Állatkerti Esték koncertsorozatot, az augusztusi Állatkertek éjszakáját, és októberben az Állatszeretet Fesztivált. Helyet ad ezen kívül a kert szakmai programoknak is, például az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége, valamint az Állatkerti Világszervezet fajmentő tenyészprogramokkal és regionális gyűjteményi tervezéssel foglalkozó szakemberei találkoznak Budapesten.