Modern külsőt kapott a teljes rekonstrukció alatt álló Kandó Kollégium

Az Óbudai Egyetem Bécsi úti Kandó Kollégiumának rekonstrukciója tavaly októberben kezdődött el, és 5 hónap alatt az épület modern külsőt öltött. A felújítás eredményeképpen az épület kívül-belül európai színvonalú diákszállóvá alakul át és több mint 400 hallgatónak nyújt majd európai színvonalú szálláshelyet.

A Bécsi úton álló, nyolcezer négyzetméteres Kandó Kálmán Kollégium rekonstrukciója 3,4 milliárd forintos kormányzati támogatással indulhatott el, amely hamarosan több mint 400 hallgatónak nyújt modern, 21. századi, európai színvonalú szálláshelyet. A kivitelező Laterex Építő Zrt. a bontási és átépítési feladatokat tavaly ősszel kezdte el, és azóta is folyamatosan zajlanak a munkálatok.

Tavaly év végére kicserélték az épület összes nyílászáróját, 237 műanyag nyílászárót építettek be és csaknem ezer négyzetméternyi üvegezett homlokzatot kapott az épület. Ezen kívül elkészült az épület teljes hőszigetelése, energetikai korszerűsítése és a homlokzat burkolása is 2400 négyzetméteren. Ezzel kora tavaszra megvalósult a KÖZTI tervezői által megálmodott modern külső, s mintegy 5 hónap alatt teljesen renovált, új megjelenést kapott a Bécsi úti hétemeletes ingatlan.

Az első ütemben elkészül a teljes tűzszakaszolás, a tűzjelző rendszer, a menekülési utat jelölő rendszer, a teljes villámvédelmi rendszer, illetve a légtechnikai és a melegvíz-rendszer kiépítése, az épület elektromos gerinchálózatának, valamint a gyenge és erősáramú hálózatainak kialakítása. Szintén ebben az ütemben épülnek meg a földszinti és az első emeleti irodák a mellékhelyiségekkel.

Az I. ütem lezárultával a belső munkákkal folytatódik a beruházás. Az épület teljes akadálymentesítése is megtörténik, melynek földszintjén kiszolgáló helyiségek, büfé és kondicionáló terem is helyet kap. Az első emeleten alakítják ki a kollégiumi vezetés és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat irodáit, egy 300-400 főt befogadó közösségi teret, továbbá egy 48 fős oktatási egységet két oktatói szobával. Az épületben baba-mama szoba, mozi helyiség és kerékpártároló is lesz.

A kollégiumi rész a második emelettől kezdődően öt emeletet foglal majd el összesen 153 szobával. Az egy-, két- és háromágyas modern, új berendezésű szobák, oktatói-kutatói apartmanok saját fürdőszobával és kis teakonyhával is rendelkeznek majd. A tervek alapján minden szinten létesítenek közösségi tereket: tanulószobákat, konyhát és vasaló helyiséget.

A tervezett ütemnek megfelelően zajló felújítási munkálatokat, az épület új külső homlokzatának kialakítását a térség országgyűlési képviselője, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úgy értékelte, az Óbudai Egyetem a városrész szerves részét képezi, így a hallgatókat vonzó, nagy volumenű fejlesztés nemcsak az egyetemnek, hanem a városképnek is lendületet ad. A kerületben zajló, kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztések által a városrész lakói egyre modernebb és egyre szebb környezetben élhetnek.

Dr. Réger Mihály professzor, az Óbudai Egyetem rektora a miniszteri látogatás alkalmával kiemelte, hogy az intézmény élete szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír a Kandó Kollégium rekonstrukciójának közelgő befejezése, hiszen ily módon 405 hallgató elhelyezése biztosítható diákhotel színvonalú környezetben. Ezzel, a napjainkban bérelt férőhelyen lévő hallgatók az egyetemhez közeli, modern, az aktív hallgatói, és szakkollégiumi életet is lehetővé tevő elhelyezésben részesülnek. Kiemelte, hogy a létesítmény szolgáltatásaival jelentősen javítja az egyetem versenyképességét, biztosítja az intézmény egyre növekvő külföldi hallgatóinak lakhatási feltételeit, a családbarát működést. A rektor köszönetet mondott Varga miniszter úrnak az egyetem életének folyamatos figyelemmel kíséréséért, a Kormányzat anyagi támogatásáért, mely lehetővé teszi a kollégiumi beruházás befejezését.