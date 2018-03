A magyar természetjárás továbbfejlesztéséről született együttműködés

Magyarország kormánya a Magyar Természetjáró Szövetséggel kötött stratégiai együttműködési megállapodást hétfőn, a Földművelésügyi Minisztériumban (FM): a dokumentumot Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos és Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott írta alá Garancsi Istvánnal, a Magyar Természetjáró Szövetség elnökével.

Nagy István hangsúlyozta: a mai urbanizált embernek szüksége van arra, hogy a természetben lehessen és fontos, hogy ezt minél komfortosabban, a 21. század kihívásainak megfelelően tehesse meg. Erről szól a megállapodás. Az államtitkár felidézte, hogy a magyar erdők több mint felét kezelő 22 állami erdészeti társaság 2014-ben került újra a Földművelésügyi Minisztérium szakmai és gazdasági irányítása alá. “Törekvésünk, hogy az erdő, a társadalom minden igényét a lehető legmagasabb színvonalon elégítse ki úgy, hogy közben gazdasági- és védelmi funkcióját is megőrizze” – hangsúlyozta.

Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára (MTI Fotó: Krizsán Csaba)

Elmondta, hogy a kormány az elmúlt években nagyobb hangsúlyt fektetett az erdők közjóléti funkciójának erősítésére, amelynek köszönhetően az állami erdőkben kimutathatóan évről-évre nő a természetjárók száma. “Számos új és felújított kilátó, szálláshely, pihenőhely és egyéb közjóléti létesítmény került átadásra, és az állami erdészeti társaságok a fenntartható erdőgazdálkodás mellett magas színvonalon teljesítik a közjóléti szolgáltatásokkal, beruházásokkal, valamint azok fenntartásával kapcsolatos feladataikat is” – húzta alá.

Csaknem 60 erdei iskola várja a gyermekeket

Nagy István kiemelte, hogy a 2010-2013-ig tartó időszakban az állami erdészeti társaságok összes beruházása 29,5 milliárd forint volt, amelyből 4,8 milliárd forintot tettek ki a közjóléti beruházások. A 2014-2017-ig tartó időszakban az összes beruházás értéke 41,8 milliárd forintra nőtt, amelynek csaknem 30 százalékát, 12,5 milliárd forintot fordítottak a közjóléthez kapcsolódó beruházásokra. Elmondta továbbá, hogy az állami erdészeti társaságok az elmúlt években részt vettek az Országos Kékkör teljes vonalának megújításában is, valamint kiemelt figyelmet fordítanak a kezelésükben lévő 13 erdei vasút folyamatos fejlesztésére. Jelenleg a társaságok 58 erdei iskolát üzemeltetnek több mint 1600 fős befogadóképességgel, és évente 12 ezer erdőpedagógiai foglalkozás keretében csaknem 80 ezer gyermeknek nyújtanak tanulási és egyben kikapcsolódási lehetőséget.

Erdész fatolvajok által kivágott, évszázados kocsányos tölgy feldarabolt törzsét nézi – képünk illusztráció (MTI Fotó: Mészáros János)

Az állami erdészeti társaságok kezelésében összesen 81 kilátó, 159 szálláshely, 58 erdei iskola és 25 látogatóközpont van, ezek létesítésére, valamint felújítására került sor eddig, de a kormány, a folyamatban lévő turistaház-felújítási programjának köszönhetően a közeljövőben további 15 erdei szálláshelyet újít fel teljeskörűen. Nagy István hozzátette: egy tavaly decemberi kormányhatározat értelmében a természetjárás alapinfrastruktúrája részének tekinthető turistaszállás-hálózat megújítására és fejlesztésére 2,9 millió forintot fordít a kormány.

Folytatódik a turistautak felmérése és nyilvántartásba vétele

A Magyar Természetjáró Szövetségnek az a feladta, hogy a 2010 óta megvalósult fejlesztéseket, a megújult objektumokat és attrakciókat minél ismertebbé tegye és tovább gondozza – hangsúlyozta Garancsi István. Az elnök elmondta, hogy céljaik között szerepel, hogy a jövőben tovább fejlesztik majd az Országok Kéktúra útvonalait és az ehhez kapcsolódó 21. századi eszközöket, szolgáltatásokat, valamint tovább folytatódik a turistautak felmérése és nyilvántartásba vétele, a természetjáró kártyák hálózatának és a természetjáráshoz kapcsolódó attrakcióknak bővítése is.

Hatalmas szemléletváltás figyelhető meg az erdészeteknél és nemzeti parkoknál 2010 óta, amelynek köszönhetően a túrázók, kirándulók száma több mint 70 százalékkel növekedett – emelte ki Révész Máriusz kormánybiztos, aki azt is hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne csak a meglévő objektumok újuljanak meg, de új élmények, kalandok is várják a kirándulókat. Ezek között említett azt a már kormány előtt lévő előterjesztést is, amelyben további tíz helyszínen via ferrata útvonalak kiépítésére tesznek javaslatot.

Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos (MTI Fotó: Balogh Zoltán)

Révész Máriusz azt is elmondta, hogy a marketing tevékenységre, tájékoztatásra is kiemelt figyelmet fordítanak, ennek köszönhetően számos kiadvánnyal és online felülettel igyekeznek kielégítő és naprakész információkkal szolgálni a túrázóknak.