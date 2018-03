A magyar kormány megbuktatásán dolgozik a Soros-hálózat itthon és külföldön is

A 2015-ös röszkei határtámadás szervezésében is szerepe lehetett a Soros-hálózatnak – erről beszélt több kormánypárti politikus is. Emlékeztettek rá, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került információk alapján itthon és külföldön is a kormány megbuktatásán dolgoznak a Soros Györgyhöz köthető csoportok. A Magyar Idők közben folytatta a Soros-hálózat titkairól szóló cikksorozatát: egy hangfelvételre hivatkozva arról ír, hogy az ukrajnai hatalomváltásban is szerepet vállaltak a milliárdos emberei.