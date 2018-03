Felkerültünk az e-sport világtérképére

Vasárnap is folytatódott, és várhatóan csak késő este ér véget a háromnapos budapesti, V4-es e-sport fesztivál, amelyre rengetegen voltak kíváncsiak – hangzott el az M1 Híradójában.

A zárónapon arról beszélt Szijjártó Péter, hogy Magyarország felkerült az e-sportok világtérképére.



A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett rá, hogy itthon nagyjából egymillióan játszanak videójátékokkal, ezért is fontos, hogy a kormány megteremtse a szükséges feltételeket az e-sporthoz. Ennek része az internetezés költségeinek további csökkentése is, ezért is biztosított a kormány kettő milliárd forintos támogatást a háromnapos rendezvényhez.

Hozzátette, szeretnék kiépíteni az idei év végéig a harminc, 2020 végéig pedig a száz mb/mp internetelérést az ország valamennyi pontján annak érdekében, hogy Magyarország az első helyen legyen, amikor az 5G használatáról beszélünk – mondta el Szijjártó Péter.