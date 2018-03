Körmenettel, misével és barkaszenteléssel kezdődött a nagyhét

Vasárnap megkezdődött a nagyhét, a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka. Itthon is a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődött a szentmise több helyen. Idén – immár másodszor – munkaszüneti nap lesz nagypéntek, amikor Jézus kereszthalálára emlékezik a keresztény világ – hangzott el az M1 Híradójában.

Barkaszenteléssel kezdődött az Virágvasárnapi ünnepi szentmiste az esztergomi bazilikában. Erdő Péter bíboros prímás arról beszélt, Jézus Krisztus tudatosan készült a szenvedésre, az atya akaratát követte és ezzel számunkra is utat mutat.

„Köszönjük meg neki, hogy egybegyűjtött minket a Föld minden tájáról, hogy vállalta a szenvedést és a halált és megmutatta, hogy szürkének látszó hétköznapi életünk tele van reménnyel és megnyílik az örök boldogság távlata felé” – fogalmazott a bíboros.



Győrben reggel a Bazilika előtt gyűltek össze a hívek. Itt Veres András, a magyar Katolikus püspöki konferencia elnöke beszélt a nagyhét eseményeiről. Szentmisét és körmenetet is tartottak.

Székesfehérváron a Torinói Lepel hiteles másolatát is kiállították. Így egész nap nyitott templomajtóval várták az érdeklődőket. Délután itt keresztutat is tartottak, ahol a gyerekek mutattak be ünnepi műsort. Sokan családostól érkeztek.

Több helyen tartottak virágvasárnapi felvonulást is. A szamárháton bevonuló Jézust és kísérőit korhű jelmezekbe öltözött művészek idézték fel Debrecen központjában. A menethez több ezren csatlakoztak.

Virágvasárnappal hivatalosan is megkezdődött a nagyhét, vagyis a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka.