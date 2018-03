Gumireklámnak indult, az egyik legelismertebb gasztronómiai kiadvány lett

Gumireklámnak indult, mára az egyik legelismertebb gasztronómiai kiadvánnyá nőtte ki magát a vörös kalauz, azaz a Michelin Guide. Magyarországon jelenleg négy étterem büszkélkedhet a Michelin-csillagos minősítéssel.

Budapest lesz két napig a gasztronómia fővárosa, itt rendezik meg ugyanis hétfőn az európai gasztronómia egyik legrangosabb eseményét, az európai Michelin Guide díjátadó ünnepséget – jelentette be Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

MTI Fotó: Kovács Tamás

Magyarország séfjei is ezen a rendezvényen tudhatják meg, bekerültek-e – vagy bent maradtak-e – a világ leghíresebb gasztronómiai kiadványába, a Michelin Guide évkönyvébe. A színe miatt „vörös kalauznak” is emlegetett évkönyv tavalyi kiadásában négy magyar étterem szerepelt.

A Costes, amely 2010-ben elsőként került be, az Onyx, amely az első olyan Michelin-csillagos étterem volt, amelynek Széll Tamás révén magyar séfje volt, valamint a Costes Downtown és a Borkonyha. Korábban egy ötödik étterem, a Tanti is szerepelt a csillagos éttermek sorában, a 2017-es évkönyvbe azonban már nem került be.

A kiadványban a Michelin-csillaggal jelölt éttermek mellett, a minőségi, de olcsóbb éttermek kategóriájába tartozó helyek is szerepelnek. Az úgynevezett Bib Gourmand minősítést jelenleg három magyar étterem birtokolja: a Petrus, a Fricska és a LaciKonyha (utóbbi időközben bezárt). A Bib Gourmand bár nem jelent csillagot, ugyanúgy komoly elismerésnek számít a szakmában.

A Michelin Guide évről-évre megjelenő évkönyve az egyik legkomolyabb szakmai kiadvány. Érdekesség, hogy az egész történet igazából egy gumireklámként indult. Egy francia testvérpár, André és Édouard Michelin 1881-ben feltalálta a leszerelhető gumiabroncsot, ami igen gyorsan sikeres vállalkozássá nőtte ki magát.

Hogy népszerűsítsék az autózást és az autógumi-használatot, 1900-tól kezdve minden egyes vásárlójuknak egy térképet adtak, amelyen a szerintük kitűnő éttermeket és hoteleket jelöltek meg. E kiadványuk olyan népszerű lett, hogy évente kiadták, néhány évvel később, 1906-tól kezdve pedig már angol nyelven is megjelent.

Az éttermek csillagokkal jelölését 1926-ban vezették be, a jelenleg is érvényben levő, háromcsillagos besorolást 1936-tól alkalmazzák. Az éttermeket öt szempont szerint értékelik. Egy csillaggal jelölik a kategóriájukban nagyon jónak számító éttermeket, ahova érdemes betérni, két csillagot kapnak a kitűnő éttermek, amik miatt egy utazás során akár kitérőt is érdemes tenni, és három csillagot kapnak azok az éttermek, ahova akár külön, csak az étterem kedvéért érdemes elutazni.

Tavaly először tartották a kiadvány hivatalos bemutatóját egy gálavacsorával egybekötve. A helyszín akkor Brüsszel volt. Idén pedig Budapest adhat otthont a nagy érdeklődéssel várt rendezvénynek, amelyre mintegy 100 világhírű séf is érkezik.