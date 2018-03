Megalázóan és sértően beszélt a nőkről a Jobbik alelnöke, Ózd polgármestere – derült ki egy nemrég előkerült hangfelvételből. Többek között az is hallható rajta, hogy Janiczak Dávid trágár módon erőszakos közösüléssel fenyegeti meg egykori beosztottját. Janiczak Dávid bocsánatot kért, a Fidesz azonban lemondásra szólította fel – hangzott el az M1 Híradójában.

A PestiSrácok több felvételt is nyilvánosságra hozott, amelyeken Ózd polgármestere – aki a Jobbik alelnöke is – tiszteletlenül, megalázóan beszél a nőkről. Janiczak Dávid többször is trágár kifejezéseket használ. De szemtől szemben is hasonlóan nyilvánult meg. A PestiSrácok arról írt, akkori beosztottját erőszakos közösüléssel fenyegette meg.

Janiczak bocsánatot kért azoktól, akiket megbántott

Ózd jobbikos polgármestere azt mondta, hogy megköveti azokat, akik a magánbeszélgetéseiről készített törvénytelen hangfelvételeken felismerhetők, és bocsánatot kér azoktól, akiket megbántott. A polgármester közölte, a Habony-média megint bevetette kedvenc fegyverét ellene, és olyan, nem közszereplő embereket is kitesz a nagy nyilvánosság előtti kellemetlenségnek, akik nem tehetnek arról, hogy szerepelnek az illegális felvételeken.

Újra és úja bebizonyítják, hogy a hatalom megtartása érdekében pár embert sárba tiporni nekik semmiség, semmi sem számít, csak a politikai haszonszerzés – mondta Janiczak Dávid. Ezek a beszélgetések zárt körben hangoztak el. Ilyenkor az emberek többsége kimond dolgokat, néha olyan hangnemben, amelyet más körülmények között nem használna. „Én is csak egy ember vagyok” – közölte a polgármester.

A Jobbik szerint ez már egy lezárt ügy

Sneider Tamás, a Jobbik másik alelnöke arról beszélt, hogy ez már egy lezárt ügy a pártban. Arról, hogy milyen szankciókat helyeztek kilátásba a Jobbikon belül, Sneider Tamás azt mondta, Janiczak Dáviddal elbeszélgettek.

Fidesz: Janiczak megsértette a nőket, ezért mondjon le

Ózd jobbikos polgármestere megsértette a nőket, amikor alpári hangnemben beszélt róluk, ezért le kell mondania – jelentette ki a Fidesz ózdi elnöke. Vámos Henrietta azt mondta, ismét negatív hírek járják be az országot Ózdról, és a botrány főszereplője újra a város polgármestere, Janiczak Dávid, aki megalázó stílusban beszél a nőkről egy hangfelvételen.

Janiczak Dávid alpári stílusa elfogadhatatlan, a város valamennyi női lakosa nevében kikérem magamnak – mondta Vámos Henrietta. „Úgy gondolom, hogy egy város vezető tisztségviselője nem engedhet meg magának ilyen hangnemet. Ezek a mondatok nem méltóak egy polgármesterhez” – fogalmazott a Fidesz politikusa.

Hozzátette, a női nem ilyen mértékű lenézése és megalázása elfogadhatatlan. Vámos Henrietta felkérte Vona Gábor pártelnököt, hogy határolódjon el Janiczak Dávidtól. Úgy gondolom, ezek után elvárható, hogy Janiczak Dávid lemondjon a polgármesteri tisztségéről – közölte.