Újabb gyanúsított előzetes letartóztatását rendelték el a Czeglédy-ügyben

Újabb gyanúsított előzetes letartóztatását rendelte el harminc napra a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a Czeglédy-ügyben csütörtökön.

A férfi ellen – akit a pénzügyőrök kedden vettek őrizetbe – különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt indult nyomozás.

A megalapozott gyanú szerint a férfi a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. alkalmazottjaként működött közre az állami költségvetés megkárosításában.

Az eddigi bizonyítékok szerint a gyanúsított a szombathelyi székhelyű részvénytársaság dolgozójaként a többi között könyvelési tevékenységgel, az iskolaszövetkezetek adóbevallásainak elkészítésével és benyújtásával vett részt a bűncselekmény elkövetésében, és közreműködésével az állami költségvetést 950 millió forint vagyoni hátrány érte.

Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő ügyvédként az MSZP és a DK jogi képviseletét is ellátta több ügyben.