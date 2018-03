Tíz éves a Nemzeti Tehetség Program

Ez alatt az idő alatt már több mint 3 millió tehetséget támogatott a kormány, összesen mintegy 15 milliárd forintott osztottak szét közöttük. Volt, aki új hangszert tudott vásárolni, és akadt olyan is, aki fuvola-világversenyre jutott el az ösztöndíj segítségével – hangzott el az M1 Híradójában.

Csütörtöktől pedig már elérhető a Nemzeti Tehetség Program 2018-as kiírása is, a kormány valamivel több mint hárommilliárd forintot fordít tehetségek támogatására ebben az évben – jelentette be az emberi erőforrások minisztere az Országházban.

Balog Zoltán közölte, hogy nyílt és meghívásos pályázatok szerepelnek a kiírásban. Felidézte, hogy a program 2008-ban, egy másik kormány alatt indult. Ugyanakkor szavai szerint nincs, aki támadja a kezdeményezést, ötpárti egyetértéssel fogadták el tíz éve azt a határozatot, amely elindította.

Az, hogy többen vagyunk, nem hátrány, hanem előny

A jelenlegi kormány jobbá tette a programot, amely Kárpát-medenceivé vált – mondta a miniszter, kijelentve, a magyar tehetség akkor is magyar tehetség, ha Kolozsváron vagy Beregszászon született. Az, hogy többen vagyunk, nem hátrány, hanem előny – fogalmazott. Megjegyezte, hogy ma már egységes Kárpát-medencei magyar felsőoktatási térről lehet beszélni.

Balog Zoltán felidézte, hogy míg 2010-ben nagyjából 50 ezren ajánlották fel adójuk „második 1 százalékát” tehetséggondozásra, ez a szám 2017-re 350 ezerre nőtt. Tíz év alatt 15,5 milliárd forintot fordítottak a programra, amely 3,5 millió fiatalt érintett – fűzte hozzá. „Célunk az, hogy Közép-Európa szürkeállománya egy új Szilikon-völgy legyen” – fogalmazott.

Mindenki tehetséges valamiben

Közölte, 2013-2014 környékén arról hoztak döntést, hogy ne csak szűken vett oktatási ügy legyen a tehetségtámogatás, ha már úgyis egyszerre foglalkozik a tárca egyebek mellett a szociális kérdésekkel, a kultúrával és a sporttal is. Mindenki tehetséges valamiben, mindenkiben érdemes megtalálni az értéket – hangsúlyozta Balog Zoltán.

Az egyik legsikeresebb pályázatnak a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat nevezte, amelyre 2018-ban már csaknem 350 millió forintot fordítanak, 50 millióval többet, mint korábban.

Fontos kapcsolatban maradni a tehetségekkel

A miniszter kiemelte, hogy fontos kapcsolatban maradni a tehetségekkel, érzékeltetni velük, hogy azért fektet beléjük a magyar állam, mert értékesnek tartja őket. A tehetséggondozás árnyoldalának nevezte, hogy különböző televíziós műsorok felkapják, utána azonban ejtik a fiatalokat, amiből tragikus sorsok származhatnak. Pozitív ellenpéldaként említette ugyanakkor a közszolgálati tévé bizonyos vetélkedőit, például a Fölszállott a pávát.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hangoztatta, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően gazdag tehetségekben. A tehetség fontos, önmagában azonban nem elég, ha a fiatal nem teszi hozzá a szorgalmat, a munkát, akkor nem jut majd egyről a kettőre – jegyezte meg.

Kormányzati oldalról sok a feladat Novák Katalin szerint

Meg kell találni a tehetséges fiatalokat, fel kell bennük ébreszteni az érdeklődést az iránt, amiben ügyesek, és ha egyszer „megfogták a kezüket”, akkor nem szabad azt elengedni egyik percről a másikra, hiszen a tehetség kibontakozásához hosszú időre van szükség.

Könnyebb ott támogatni a tehetségeket, ahol összefogás, nemzeti közös szándék áll az ügy mögött, talán ezt fejezi ki, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékával is lehet segíteni az ifjakat – mondta az államtitkár, megjegyezve, sokan gondolják úgy, hogy ez megfelelő befektetés. Fontos, hogy családi összefogás segítse a tehetségeket – tette hozzá. Egy tehetséges gyermek áldás, nevelése ugyanakkor rengeteg lemondással is jár. A kormány az anyagi forrásokat próbálja kiegészíteni. Novák Katalin arra kérte az embereket, hogy a jövőben is támogassák a Nemzeti Tehetség Programot.