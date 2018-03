Áder: Drámai gondokat okoz a vízhiány

Egyszerre okoz drámainak mondható gondokat a világ számos pontján fellépő vízhiány és a hatalmas mennyiségben hirtelen lezúduló esőzések, illetve a vizek szennyezése -– hívta fel a figyelmet Áder János csütörtökön Kapuváron, ahol a víz világnapja alkalmából a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium diákjainak tartott előadást.

A köztársasági elnök hangsúlyozta a klímaváltozás nem csupán fenyeget, a klímaválság a mindennapok részévé vált, számolnunk kell annak következményeivel.

Áder János vetített képekkel, filmrészletekkel színesített, egyéb szemléltetőeszközöket is felvonultató előadásában arra is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy mindenkinek személyes feladata és felelőssége van a védekezésben. Szavai szerint sokszor az olyan egyszerű dolgokkal is sokat lehet tenni, mint a fűtést és hűtést szabályzó termosztát egy-két fokkal való letekerése vagy a takarékosabb vízfelhasználás, illetve a szelektív hulladékgyűjtés.