Egy napra bezár a Nyugati pályaudvar

Felsővezeték-karbantartást végeznek a pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt minden, a pályaudvart érintő vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul. A vonatok ideiglenes végállomásai és a Nyugati pályaudvar, illetve a belváros között a BKK és a MÁV–HÉV járataival érdemes utazni.

A forgalomkorlátozást egy korábban ideiglenesen megjavított felsővezeték karbantartása miatt vezették be. A Vágány utca melletti pályaszakaszon, a pályaudvarra vezető vágányok felett keresztben húzódó tartószerkezeten található, ezért minden ki- és bevezető vágányt érint.

A végleges és biztonságos helyreállítás érdekében a teljes felsővezeték-hálózatot feszültségmentesíteni kell. Egy újabb meghibásodás több napra megakadályozná a vonatközlekedést, ezért a lehető legkorábbi időpontot választották a karbantartásra, amikor már az időjárás is lehetővé teszi a sérült szakasz cseréjét – áll a MÁV Zrt. közleményében.

A vonatforgalom szünetelése lehetőséget ad olyan karbantartásokra is, amelyek csökkentik az esetleges meghibásodások számát. Egyszerre csaknem 400 szakember dolgozik az idénre ütemezett pálya-, biztosítóberendezési és ingatlankarbantartási feladatok gazdaságos és megfelelő minőségű kivitelezésén, mivel ezek a tevékenységek üzemszünet alatt gyorsabban és hatékonyabban végezhetők.

Alapvető cél az üzemzavarok minimálisra csökkentése, a meglévő sebességkorlátozások felszámolása, amelynek köszönhetően javulhat a menetrendszerűség és megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés.

A pályaudvaron üzlethelyiséget bérlők részére a lezárás idejére vonatkozó bérleti díjat kompenzációként jóváírja a vasúttársaság a következő számlával.

A legfontosabb menetrendi változások:

• A Budapest–Esztergom vonalon a vonatok Rákosrendezőről indulnak, és oda is érkeznek.

• A Budapest–Vác–Szob vonalon a zónázó vonatok megállnak Felsőgöd, Dunakeszi-Gyártelep, Rákospalota-Újpest, Istvántelek megállóhelyeken rákosrendezői tartózkodással, majd folytatják útjukat Zuglón át a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon a ceglédi állomásig. A személyvonatok Rákosrendezőről indulnak, és oda is érkeznek. A reggeli gyorsított vonatok Vác felől Rákospalota-Újpestig közlekednek.

• A 70-es, Budapest–Vác–Szob vonalon a nemzetközi vonatok a Keleti pályaudvarról indulnak, és oda érkeznek. Néhány vonat március 23-án este 18.30-tól a Keletibe érkezik, és 25-én 9.25-ig onnan indul.

• A Budapest–Veresegyház–Vác vonal járatai Rákospalota-Újpest állomásról indulnak és addig közlekednek.

• A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza, illetve a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon közlekedő valamennyi InterCity vonat, illetve a lajosmizsei személyvonatok Zugló megállóhelyről indulnak és a végállomásuk is Zugló. A sebesvonatok Kőbánya-Kispestről indulnak, és oda is futnak be. A zónázó vonatok összevonva közlekednek rákosrendezői tartózkodással, majd folytatják útjukat a 70-es vonalon Szobig. A monori személyvonatok Kőbánya-Kispestig járnak, és onnan indulnak. Néhány vonat már március 23-án este csak Zuglóig, illetve 25-én hajnalban csak Zuglótól közlekedik.

Nyugati pályaudvar lezárásának idejére a MÁV-Start és a BKK az alábbi járatokat és útvonalakat javasolja:

• A BKK szombaton közlekedteti a 12M jelzésű villamost is, így Rákospalota–Újpest vasútállomásról a Lehel térig közlekedő 12M és 14M metrópótló villamosokat lehet igénybe venni.

• Rákospalota–Újpest vasútállomásról a belváros felé közlekedők a villamosokról Újpest-Központnál vagy Lehel térnél szállhatnak át az M3-as metrópótló autóbuszra.

• Újpest vasúti megállóhelyről és Kőbánya-Kispest vasútállomásról a belváros felé az M3-as metrópótló autóbuszokkal lehet utazni.

• Aquincum megállóhelyről a H5-ös HÉV-vel is el lehet jutni a belváros felé.

• Zugló vasútállomásról az 5-ös, 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es, 133E autóbuszokkal a belváros felé, az 1-es villamossal pedig a Hungária körúton lehet továbbutazni.

Az érintett vasútvonalakon és a csatlakozó vonalakon, március 23-tól március 25-ig érvényes módosított menetrendek már megtekinthetők a vasúttársaság honlapján.