Kiemelten támogatja a Down-szindrómásokat a kormány

A közleményben azt írták, a Down-szindrómával élők érdekvédelmét ellátó Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének idei költségvetési támogatása több mint 150 millió forint. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány pedig mintegy 8,5 millió forintot nyert el a Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása című pályázaton.

A 20 éves a Down Alapítvány dolgozói nyílt napon mutatják be munkájukat a magyar Down Alapítvány Korai Fejlesztő és Tanácsadó Központjában Budapesten – képünk illusztráció (MTI Fotó: Földi Imre)