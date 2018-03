Rendőri együttműködés Magyarország és Macedónia között

A balkáni ország erőfeszítései nélkül Magyarország sokkal nehezebb helyzetben lenne a déli határok védelme során - jelentette ki Pintér Sándor belügyminiszter kedden Budapesten, sajtótájékoztatón, miután a két állam közti rendőri együttműködésről írt alá megállapodást macedón partnerével.

Köszönetet mondva a balkáni államnak az erőfeszítésekért, elmondta, a megállapodás a szervezett bűnözés elleni közös fellépés mellett azt is célozza, hogy nyáron, a turista- és a vendégmunkás-forgalom növekedése idején is megakadályozzák az illegális migrációt. Pintér Sándor megjegyezte, a szervezett bűnözés elleni küzdelem mellett “további adatátadást is lehetővé tesz” a szerződés, amely “a kriminalisztikai együttműködést is biztosítani fogja”.

Pintér Sándor magyar belügyminiszter. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Kérdésre válaszolva a magyar miniszter kijelentette: a kormány “egyértelműen elkötelezett” abban, hogy támogatja a balkáni migrációs útvonalon fekvő államokat a határvédelemben, de ennek folytatásához, benne a macedóniai rendőri kontingens mandátumának meghosszabbításához “az kell, hogy április 8-án ezt a választást megnyerjük”.

Megköszönte a macedón miniszter a magyar jelenlétet

Oliver Szpaszovszki macedón belügyminiszter – kiemelve a két ország és tárcáik jó együttműködését – köszönetet mondott, amiért magyar erők is részt vesznek a macedón-görög határ őrzésében.

Hozzátette, több területen is együttműködnének magyar partnereikkel, hogy az európai uniós és a NATO-csatlakozási tárgyalások során felhasználják tapasztalataikat.

A macedón miniszter felidézte: eddig 23 váltásban 641 magyar egyenruhás vett részt e feladat végrehajtásában, megjegyezve, a mostani megállapodás szervezett bűnözés – benne a drog-, ember- és fegyverkereskedelem, valamint fegyvercsempészet elleni közös rendőrségi fellépés kérdéseivel foglalkozik.

Ezek globális kihívások, amelyek globális választ igényelnek – jelentette ki Oliver Szpaszovszki a sajtótájékoztatón, kitérve arra is: megbeszélésükön felmerült a belső ellenőrző szervek együttműködésének lehetősége is, mivel hazájában jelenleg a korrupció az egyik legsúlyosabb probléma.