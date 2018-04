Nagy kérdés: Óvodát válasszunk, vagy óvónőt?

A szülők egy része már az óvoda választásánál is a sikert kergeti. A játékkal kombinált tanulás egyre gyakoribb. Van, aki már a bölcsődéből is a kétnyelvűt választja. Mások viszont azt mondják, nem az extrákra, hanem az óvónőkre érdemes figyelni – ha valóban a legjobbat akarjuk választani.

A szülők általában 20-30 percnyi utazási távolságot vállalnak a lakóhelyük és az óvoda között. De nézik az intézmény felszereltségét és az udvarát is. Ha van azonban fontos szempont az óvoda kiválasztásánál, akkor az óvónő személye mindenképpen az. De az intézmény szellemisége, pedagógiai programja is fontos.



Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

Hallgassa meg a teljes interjút! Hallgassa meg a teljes interjút!

Szabó Helen óvodapedagógus szerint a végső döntést a szülő hozza meg az óvoda kiválasztásánál, de fontos az is, hogy a nyílt napokon miként érzi magát a gyerek az új közegben. A Kossuth Rádió Napközben című műsorában elmondta, hogy érdemes megismerkedni a választott óvodával, hogy milyen nevelési alapelveket és programokat követ az intézmény. Meghatározó, hogy a gyerekek az óvoda végén milyen tudás alappal kezdik majd meg az iskolát.

Illusztráció (MTI-fotó: Kallos Bea)

Nagyon fontosak az első benyomások, ezért érdemes megbízni a gyerek megérzéseiben is – mondta Dúró Zsuzsa gyermekpszichológus. Hozzátette, valamilyen módon be kell őt is vonni a döntésbe.

Az óvónő személye kulcsfontosságú, hiszen családtaggá válik azáltal, hogy a gyerek az óvodába kerül. Ne hagyjuk a gyermeket egy olyan légkörben, amiben nem érzi jól magát. Megjegyezte, hogy vannak csendesebb, visszahúzódó gyerekek, és vannak harsányabbak, ezek is befolyásolják a kapcsolatteremtő képességet.

Daróczi Gabriella, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa szerint a gyereknek és a szülőknek a szempontjai nem mindig tartanak egy irányba. Úgy véli, az a szerencsés helyzet, ha a gyermek többször visszamehet az adott intézménybe a nyílt napok alkalmával és azokon kívül is.

Daróczi Gabriella szerint egy kisgyermek számára az a komfortos, ha minél több időt tölt el az édesanyjával. A fejlődési szakaszokkal lesz egyre nyitottabb a társas kapcsolatokra, aminek megvannak a természetes szakaszai. Hároméves kor környékén jön el az az időszak, amikor elkezd a társas kapcsolatokban a saját életkori csoportja felé nyitni. Ebben az életkorban, egy gyerekben az emóciók dominálnak, ezért fontos, hogy az óvónőt válassza meg a szülő.

Egy gyerekpszichológus adhatja azt a tanácsot, hogy egy adott gyermek inkább több időt töltsön el otthon, tehát csak részidős óvodás legyen, vagy pedig egyáltalán ne menjen még az óvodába. De ennek nagyon speciális, artikulált okai és esetei vannak – tette hozzá a szakember.