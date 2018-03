Hétvégén Budapest lesz az e-sport fővárosa

Márciusban Magyarország megrendezi első nemzetközi e-sport tornáját. A V4 Future Sports Festivalt az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület szervezésében követhetjük nyomon.

Magyarországon egyelőre még nem épült be a köztudatba, hogy az e-sport is sport, pedig készségeket fejleszt, gondolkodásra és gyors reakciókra késztet, és sikerélményt ad. Szellemi és technikai sportnak is nevezhető, a megkívánt képességek tekintetében talán a Forma–1-hez hasonlítható leginkább.

Az e-sport a digitális íráskészség fejlesztése mellett a csapatban való munkavégzést és a nyelvtanulást is segíti. A legtöbb videójáték nyelve az angol, amelynek ismerete ma már nélkülözhetetlen a versenyképességhez.

Ezenfelül a játékosok gyakran beszélnek egymással játék közben, így országokon átívelő, globális kommunikációra kapnak lehetőséget. Mindezek mellett az e-sport tudatosságra ösztönzi a résztvevőket, hiszen a játékosok tudatosan gyakorolnak bizonyos játékokat, hogy abban minél magasabb szintre jussanak, minél több tapasztalatot szerezzenek.

Tehát olyan tevékenységről van szó, amelyhez sok gyakorlás és megfelelő fizikai, szellemi állapot szükséges. Az e-sport összességében segít a szocializációban, a szellemi érésben és a kapcsolatépítésben, valamint a versenyképes 21. századi tudás, a fontos kompetenciák elsajátításában is.

„Az e-sport egy dinamikusan terjedő sportág, és népszerűsége ma már megkérdőjelezhetetlen. A legutóbbi, hazai kutatások szerint körülbelül egymillióan játszanak videojátékokkal Magyarországon, és 200-250 ezerre tehető az e-sportolók száma. Örülünk, hogy Magyarország felismerte az e-sportban lévő gazdasági potenciált és segíti annak üzletággá való fejlődését. A V4 Future Sports Fesztivál kiváló lehetőséget jelent arra, hogy az európai régióban növeljük befolyásunkat ezen a területen” – mondta a rendezvény kapcsán Biró Balázs, az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület elnöke.