Tízből nyolc magyar támogatja a határkerítést

A magyarok több mint nyolcvan százaléka támogatja a határkerítést, ez az arány az ellenzéki szimpatizánsok körében is meghaladja a hetven százalékot - derült ki a Nézőpont Intézet által végzett friss közvélemény-kutatás alapján.

A felmérés alapján tízből közel nyolcan ellenzik a kvótarendszert, ez az arány az ellenzék támogatói körében ugyancsak magas, jelenleg meghaladja a hatan százalékot. A megkérdezettek kétharmada szerint a pártok közül a Fideszre igaz leginkább, hogy ellenzi a bevándorlást, és tízből öten bevándorláspártinak tartják valamely ellenzéki pártot . A Nézőpont Intézet a V4-es partnerországokban is megvizsgálta a magyar határkerítés elfogadottságát. Az adatok alapján a kerítést a lengyelek, csehek és szlovákok is támogatják.

Elektromos jelzőrendszer a magyar-szerb határon álló biztonsági határzáron Kübekházánál MTI Fotó: Ujvári Sándor)

A kutatás alapján a magyarok négyötöde, pontosabban 82 százaléka támogatja a határkerítést, ez az arány még az ellenzéki szimpatizánsok körében is átlagosan 70 százalék. A Jobbik-támogatókat nézve 85 százalék, az LMP táborán belül 74 százalék, de még a DK támogatói körében is 65 százalék, míg az MSZP szimpatizánsai körében 49 százalék támogatja a déli határon épített határkerítést.

Az Uniós kvótarendszer bevezetését tízből közel nyolcan ellenzik. Az ellenzéki pártok támogatói e tekintetben is a kormány álláspontjával értenek egyet, átlagosan körükben is 63 százalék ellenzi a migrációs kvótát. Az elutasítás aránya a Jobbik táborán belül 76 százalék, az LMP tábor esetében 65 százalék, de még a DK táborát nézve is a megkérdezettek fele, míg az MSZP támogatói körében 46 százalék.

Bevándorlásellenes vagy bevándorláspárti?

A felmérés arra is kitért, hogy a megkérdezettek mely pártokat gondolják bevándorlásellenesnek vagy bevándorláspártinak. A felnőtt népesség kétharmada (68%) szerint a pártok közül a Fideszre igaz leginkább, hogy ellenzi a bevándorlást. Ezzel szemben tízből öten, pontosabban 53 százalék bevándorláspártinak tartják valamely ellenzéki pártot (az MSZP-t például 20, a DK-t 13, míg az LMP-t 10 százalék).

A Nézőpont Intézet a V4-es partnerországokban (Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában) is megvizsgálta a magyar határkerítés elfogadottságát. Az adatok alapján a kerítést a régiós partnerországok lakossága is meggyőző arányban támogatja. Lengyelországban és Szlovákiában 60-60 százalék, míg Csehországban hasonlóan magas, 55 százalék volt a kerítésről az elmúlt egy évben baráti, ismerősi körben beszélők körében azok aránya, akik örülnek a magyar határkerítésnek.