NAV: Március 19-én kérhető utoljára az szja-tervezet postázása

Az ügyfélkapuval nem rendelkező adózók 2018. március 19-én kérhetik utoljára a szja-bevallás tervezet postázását levélben, sms-ben vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, telefonon, valamint az ügyfélszolgálatokon – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

Kiemelték, március 19. után a tervezet már csak személyesen kérhető az ügyfélszolgálaton, vagy ügyfélkapunyitás után bármikor hozzáférhető elektronikusan is. Felhívták a figyelmet, az szja 1+1 százalékának felajánlására, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.

Képünk illusztráció (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

Emlékeztetnek, sokan már az első pillanatban felkeresték a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes e-szja felületét, hogy minél előbb kiderüljön, mit tartalmaz bevallási tervezetük. A bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amelyet a munkáltatók, kifizetők által megadott adatokból állít össze a NAV. A mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek a tervezet egy ajánlat, mely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni az önálló tevékenységből származó, illetve őstermelői bevételekkel, költségekkel.

A közlemény szerint valamennyi adózó felelőssége és érdeke, hogy a tervezetekből ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielőbb átnézni a kimutatást. További információ a NAV oldalán olvasható, vagy általános tájékoztatás kérhető a hivatal infóvonalán, a 1819-es telefonszámon.