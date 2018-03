Visszatér a tél: harmadfokúra emelték a figyelmeztetést több helyen

Továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt – óvatos vezetésre int az ORFK.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által szombat délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetés a hófúvás miatt. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, míg Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hófúvás veszélye miatt. Az előrejelzés szerint délutántól vált át egyre többfelé havazásba az eső, a viharos szél pedig többfelé magas hótorlaszokat emelhet.

Egy autós járműve ónos esőtől eljegesedett szélvédőjét tisztítja – képünk illusztráció (MTI Fotó: Varga György)

Kiemelték: szombat délutántól gyorsan és nagymértékben romlanak a közlekedés időjárási feltételei, fokozatos javulás vasárnap délelőttől várható. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyére a sok eső, míg Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére a tartós ónos eső veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Az ónos eső veszélye miatt a fővárosban és több megyében elsőfokú figyelmeztetések vannak érvényben. Emellett országszerte havazásra és erős szélre is figyelmeztetnek. A tájékoztatás szerint szombaton és részben vasárnap – talán az ország északnyugati csücskét leszámítva – mindenütt újabb jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani.

A legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki

A várható mennyiség általában 15-25 milliméter, északnyugaton 5-15 milliméter, a Dunántúl déli felén pedig 25-40 milliméternyi eső hullhat területi átlagban. Este délkeleten néhol zivatar is kialakulhat – tették hozzá. Délutántól észak, északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Ennek vastagsága egy délnyugati-északkeleti tengely mentén, nagyjából a Nagykanizsa-Miskolc városok közti széles sávban lehet a legnagyobb, 10-15 centiméter körüli, míg a Dunántúl északi felén 5-15 centiméternyi hó várható. Elsősorban Borsodban és Szabolcs nyugati felén 20 centiméternél is több hó hullhat. Békés megye és környéke esetleg ki is maradhat a havazásból.

Egy arcát sállal eltakaró kerékpáros halad a hófúvásban a Szabadság hídon – képünk illusztráció (MTI Fotó: Beliczay László)

Hófúvásra általában az ország északi felén kell felkészülni. Erős hófúvásra lehet számítani szombat estétől vasárnap délelőttig az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, az Alföld északi felén, és éjszakától néhol a Nyugat-Dunántúlon is. Ezeken a részeken viharos széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Dél-Alföldön is előfordulhatnak helyenként óránként 70 kilométer körüli széllökések északkeleti irányból, ennek a régiónak az északi, északnyugati felén várható estétől hófúvás.

Kiemelték továbbá, hogy a késő délutáni, esti óráktól az ország délkeleti, keleti megyéiben az eső nem havazásba, hanem ónos és fagyott esőbe mehet át, és viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jégbevonat képződhet. Vasárnap a nap első felében fokozatosan gyengül, majd a legtöbb helyen megszűnik a havazás. Északkeleten kora délutánig még további 5-10, néhol esetleg 10 centimétert meghaladó hó hullhat. Emellett vasárnap napközben fokozatosan veszít erejéből a szél, de északkeleten még délután is lehetnek 60 kilométer körüli lökések, hófúvás elsősorban ott, és nyugaton fordulhat elő.

Óvatos vezetésre int az ORFK

Szombati, MTI-hez eljuttatott közleményében a rendőrség azt írta, vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Mivel vastagsága 15 centiméter is lehet, azt kérik, hogy a járművezetők csökkentsék a haladás sebességét, vezessenek figyelmesebben, növeljék a követési távolságot, figyeljenek jobban a gyalogosokra és tartsanak nagyobb oldaltávolságot a kétkerekű járművek melletti elhaladáskor. Közölték, számítani kell arra, hogy az autó könnyebben megcsúszik, és tisztában kell lenni azzal, hogy a féktávolság is jelentősen megnő. Tanácsos induláskor a gépjárművet teletankolni, az ablakmosót fagyálló folyadékkal feltölteni, az akkumulátor kapacitását ellenőrizni, hóláncot, illetve hólapátot vinni és gondoskodni kell némi ételről és italról, meleg ruházatról is.