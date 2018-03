Esős péntekre kell számítanunk

Egy nyugati ciklon érkezik a térségbe, ezért sokfelé számíthatunk esőre, de a hőmérséklet csúcsértéke még az ilyenkor szokásos közelében alakul.

A csapadékzóna fokozatosan kelet felé helyeződik, így a nap első felében még sokfelé, délután egyre inkább keleten valószínű további eső, és ekkor átmenetileg délnyugat felől helyenként a felhőzet is felszakadozik. Ugyanakkor az összefüggő csapadékzóna mögött délután a Dél-Dunántúlon ismét lehetnek záporok. A délnyugati, nyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, de a Dél-Dunántúlon 13, 15 fok is valószínű. Késő estére 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.