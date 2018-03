Akár 20 centi hó is eshet

Itthon figyelmeztetés van érvényben valamennyi megyére: hol eső, ónos eső, erős szél várható, hol pedig hófúvás és havazás lesz a következő napokban.

Másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás miatt például az északkeleti régióra. Visszatér ugyanis a hideg, télies időjárás a hétvégére. Lehet olyan hely, ahol 20 centiméter hó esik majd.

Pénteken még egy hosszan elnyúló frontrendszer melegfronti szakasza éri el térségünket. Ennek hatására tartósan borongós, erősen felhős időre kell számítanunk. Rövid napsütéses órákban csupán délután a déli, dél-nyugati tájakon bízhatunk. Élénk széllökésekre is készülhetünk. Az ország déli, dél-nyugati részében még 10-14 fok lehetséges, észak-kelet felé haladva azonban hidegebb levegővel találkozhatunk.



Szombaton szokatlanul hideg időszak köszönt be a Kárpát-medencében. Az esőt egyre inkább havazás, havas eső váltja, de az ország egyes pontjain ónos eső és fagyott eső is lehetséges. Ezzel együtt viharos széllökések kísérik majd a szélmozgást. Vasárnap folytatódik a változékonyság, átmeneti csapadékszünet várható, de hétfőn és kedden már újra havazás valószínű kemény hajnali fagyokkal, akár -15 fok is lehetséges.