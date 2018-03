Tordai Teri: Két tökéletes lépés volt az életemben

Két tökéletes lépés volt az életemben: a nemzetközi karrier helyett a hazai közönség szeretete mellett tudtam kiteljesíteni a pályám, valamint megszültem lányomat, Lilit, aki három unokával ajándékozott meg. Erről Tordai Teri beszélt az MTI-nek, aki a nemzeti ünnep alkalmából vehette át a Kossuth-díjat csütörtökön.

A színésznő az indoklás szerint a naivaszerepektől az összetett ábrázolást igénylő karakterekig terjedő nagyívű művészi pályafutása, egyedülálló színpadi eleganciát tükröző előadóművészete, a kiváló humor mellett mély drámaiságról is árulkodó jellemformálásai elismeréseként kapta a Kossuth-díjat a Parlamentben.

“A családban nem volt szakmabeli, bár pedagógus anyukám bábozott és rendezett is darabokat az egri általános iskolában, ahová jártam. Amikor szavaltam, játszottam valamit, vagy táncoltam, valahogy kiszíneztem a világot, bele tudtam bújni az emberek lelkébe, bőrébe” – idézte fel a kezdeteket Tordai Teri.

Mint mondta, a mai napig megmaradt a barátság főiskolai társaival, a szintén Kossuth-díjas Béres Ilonával, Halász Judittal, és amikor most értesítették, hogy megkapja a kitüntetést, lányán kívül ők voltak az elsők, akiket telefonon felhívott. “Soha nem volt közöttünk féltékenység, és most boldog vagyok, hogy talán én is rendelkezem valami olyan csodával, amelyet tovább tudok adni az embereknek”.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Tordai Teri már főiskolásként szerepelt Keleti Márton Esős vasárnap című filmjében (1962), a következő években mások mellett Makk Károly is forgatott vele. Aztán felfedezték a német nyelvterületen és 1965-től számos külföldi produkcióban szerepelt.

“Ismert és kiváló német színészekkel dolgozhattam együtt, Heinz Rühmannal, Uschi Glasszal, Horst Tapperttel, a későbbi Derrick-sorozat főszereplőjével vagy A klinika-széria sztárjával, Klausjürgen Wussow-val. Közben itthon jártam a színházba, néztem filmeket és azt láttam, hogy a korszak magyar színészei kenterbe verik Európát. Szerettem volna én is köztük lenni, ezért harmincévesen otthagytam a nemzetközi karriert, hazajöttem és Pécsett újrakezdtem hazai színházi pályámat. Bujtor Istvánnak köszönhetem, hogy eljátszhattam Blanche-t Tennessee Williams A vágy villamosában, az alakításért az országos színházi fesztiválon díjat kaptam” – idézte fel a színész.

A nyolcvanas években szerepelt Mészáros Márta Napló-filmjeiben, játszott Szabó István Oscar-díjas Mephistójában, forgatott Bacsó Péterrel és a televízióban is nagy sikert aratott A névtelen vár című Jókai-adaptáció egyik főszereplőjeként. “Teljes mértékben elégedett vagyok a filmes pályámmal, sokat tudok a szakmáról, amit ma is meg tudok mutatni” – fogalmazott.

A színházban szintén megtalálták a fontos darabok, játszott Shakespeare-művekben, Moliere-, Csehov-, Örkény-darabokban. “Sokat köszönhetek egykori tanáraimnak, Pártos Gézának, Vámos Lászlónak, hogy megtanították nekem ezt a szakmát”. Számos színházban megfordult, 2001-től az Újszínház társulatának tagja, ahol örömmel tölti el, hogy magyar szerzők darabjaiban szerepelhet.

“Gyönyörű érzés, amikor napjainkban A kőszívű ember fiaiban Baradlaynét alakíthatom, az Örkény Macskajátéka nyomán készült A Szkalla lányokban Béres Ilonával vagyok színpadon, az pedig egészen különleges, amikor a Bethlen Téri Színházban lányommal, Horváth Lilivel játszom a Nőkből is megárt… című darabban. Legközelebbi bemutatóm áprilisban lesz az Újszínházban, Kulcsár Lajos Zserbótangó című tragikomédiája, amelyben Esztergályos Cecíliával és Bordán Irénnel játszom együtt” – sorolta Tordai Teri.

Megjegyezte, hogy mivel kerek volt a pályája, nem vette észre, hogy sokáig elkerülték a szakmai díjak (érdemes művész 2012-ben, kiváló művész 2015-ben lett). Hozzátette: hálás azért, hogy idős korában még dolgozhat és elismerik a munkáját.