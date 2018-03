Orbán Viktor: Ez a mi hazánk, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig

El akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő csütörtökön az Országház előtti díszünnepségen.

A magyar szabadság ünnepén köszöntötte a Békemenet résztvevőit és a Lengyelországból érkezőket Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren. „Ha Lengyelország erős Magyarország sem eshet el, ha mi vagyunk erősek segíthetünk Lengyelországnak. A Békemenet Lengyelország melletti kiállás is” – hangsúlyozta.

A legnagyobb csata még előttünk áll

Ezen a napon ünnepeljük a bátrakat, fejet hajtunk a hősök előtt – mondta a miniszterelnök. Tudtam, hogy sokan leszünk és elszánt arcokat fogok látni – tette hozzá. Mert ma erre van szükség, komoly dolgokat kell megbeszélni – folytatta. Ha nem értjük meg, mi történik az országgal, nem hozhatunk jó döntés három hét múlva.

Orbán Viktor miniszterelnök köszönti az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett díszünnepség résztvevőit (MTI-fotó: Sóki Tamás)

Sok mindent vittünk már véghez az elmúlt harminc év során, de a legnagyobb csata, amit együtt vívhatunk meg, még előttünk van – hangsúlyozta. El akarják venni az országunkat! – mondta.

Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket – hangoztatta Orbán Viktor az Országház előtti díszünnepségen. A kormányfő azt kívánta, hogy Magyarország legyen szabad, független és magyar ország. „Benne van minden, amire szükségünk lehet” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor hozzátette: Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesz-e? Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket. Egyik oldalon mi, a nemzeti érzelmű milliók, a másik oldalon a világpolgár elit – jelentette ki. Nemzeti és demokratikus erők az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erők a másik oldalon – tette hozzá a kormányfő.

Küzdeni fogunk a végsőkig

Emlékeztetett, messze még az eljövendő munka vége, de az elmúlt nyolc év eredményei magukért beszélnek. A miniszterelnök beszédében kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem küszöbén áll. Egy népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe. Egyszerre kell megvédeni az eredményeket és harcba szállni – jelentette ki.

„Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha” – mondta.

Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdeni, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal – folytatta a miniszterelnök. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg – jelentette ki.

„A jó katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami szemben áll vele, hanem azért mert szereti azt ami mögötte van.”

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján rendezett díszünnepség az Országház előtti Kossuth Lajos téren (MTI-fotó: Bruzák Noémi)

Minden jelöltünkkel egy „Soros-jelölt” áll majd szemben

Mi a keresztény kultúrából nőttünk ki, különbséget teszünk az ember és a tettei között. Sohasem gyűlöltünk és nem is fogunk gyűlölni senkit, továbbra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében – emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor ugyanakkor hozzátette: harcolni fognak az ellen, amit Soros György birodalma Magyarországgal tesz és tenni akar. Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha – hangsúlyozta.

A miniszterelnök kifejtette: minden választókerületben ők állnak majd szemben a mi jelöltjeinkkel. Nekik az a feladatuk, hogy hatalomra kerülve végrehajtsák a nagy tervet. A nagy tervet, hogy a bevándorlók útjában álló Magyarországot megtörjék, és először bevándorlók ezreit, aztán tíz- és tízezreit telepítsék be néhány év alatt Magyarországra.

Európa már most invázió alatt áll. A következő egy-két évtizedben tíz- és tízmilliók indulnak meg Európába Afrikából és a Közel-Keletről. Brüsszel nem védi meg Európát. A bevándorlást nem megállítani, hanem támogatni és szervezni akarja – jelentette ki a miniszterelnök.

El akarják venni az országunkat

A miniszterelnök hozzátette: azt akarják, hogy mostantól egyre inkább ne mi és ne a mi leszármazottaink éljenek itt, hanem valaki mások.

Kifejtette: azok az országok, amelyek a határaiknál nem akasztják meg a bevándorlást, elvesznek, felemésztik őket. Mindezt külső erők és nemzetközi hatalmak akarják ránk kényszeríteni – itthoni csatlósaik segítségével –, és a küszöbön álló választást jó alkalomnak látják erre – hangsúlyozta.

Orbán Viktor szerint ismét eljött a nap, amely minden magyar ember szívét fölemeli. Az a nap, amikor magyar nyelven írták be a világtörténelem nagykönyvébe a szót: szabadság.

Alig több mint három hét múlva ismét Magyarország sorsáról döntünk. És ezen a választáson nem négy év lesz a tét – hangsúlyozta.

Arra kell készülnünk, hogy a mi jelöltünkkel végül mindenütt egy „Soros-jelölt” áll majd szemben három hét múlva az országgyűlési választáson. A miniszterelnök hangsúlyozta: mindenki tudja, hogy a bevándorlást ellenző magyarok vannak többen. Az ellenfeleknek csak úgy van esélyük, ha sikerül a táborunkat megbontani, ha sikerül megosztani az egységet.

Az a céljuk, hogy bármiről legyen szó, csak arról a veszélyről ne, amely Magyarországot fenyegeti. Ellenfeleink is tudják, most évtizedekre eldőlhet Magyarország sorsa. Ezért semmitől sem riadnak vissza – mondta a kormányfő.

Újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké

Orbán Viktor hangsúlyozta: aki magyar, velünk tart, újra és újra győzni fogunk, mert Magyarország a magyaroké. A kormányfő szerint gyáva népnek nincs hazája, s a magyarok összeszedték a bátorságukat, ha kellett, pedig sosem volt könnyű. Felidézte, hogy Andrássy Gyula miniszterelnököt halálra ítélte a bécsi császár, II. Rákóczi Ferenc fejedelem száműzetésben halt meg, Kossuth Lajost elűzték a labancok, Tisza István miniszterelnököt lelőtték a kommunisták.

Sohasem ment könnyen, de a végén mégis mindig mi győztünk – hangsúlyozta. Végül csak hazaküldtük a szultánt a janicsárjaival, a Habsburg-császárt a labancaival, a szovjeteket az elvtársaikkal, és most hazaküldjük „Gyuri bácsit” is a hálózatával egyetemben. „Arra kérünk, menj vissza Amerikába, és boldogítsd inkább az amerikaiakat” – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléknapján (MTI-fotó: Kovács Tamás)

Tétként a jövő van feltéve az asztalra, újabb esély, pótvizsga nincs, ha átszakad a gát, akkor beözönlik az áradat, és a kulturális megszállás visszafordíthatatlanná válik – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a migrációra utalva. A kormányfő kiemelte: 2010-ben, amikor talpra álltunk, fellázadtunk, és harcolni kezdtünk a magyarokért Brüsszelben és a többi birodalmi központban, még egyedül voltunk. De aztán megjöttek a lengyelek, a szlovákok és a csehek. Aztán az Egyesült Államok bevándorlásellenes elnököt választott, és a britek is saját útjukra léptek. Izrael máig kitart. Aztán Ausztriában a hazafiak átvették a hatalmat, és az olaszok is nemet mondtak a bevándorlásra – sorolta.

Orbán Viktor szerint csak az a kérdés, a magyarok tanultak-e a mások hibájából, megértették-e, hogy csak egyszer lehet elrontani. Ha egyszer elvétették, vége, újabb esély, pótvizsga nincs. Ha átszakad a gát, akkor beözönlik az áradat, és a kulturális megszállás visszafordíthatatlanná válik – jelentette ki.



Most a fiatalokra van a hazának szüksége

Magyar fiatalok, most a hazának van szüksége rátok, gyertek, és harcoljatok velünk, hogy amikor majd nektek lesz szükségetek a hazára, még meglegyen. A kormányfő szerint lehet, hogy a fiatalok most úgy érezhetik, hogy övék az egész világ, hogy „ide nekem az oroszlánt is”. „Igazatok van, a nagyra törés hiánya maga a középszerűség, és az élet semmire sem jó, ha nem kezd vele valamit az ember” – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: de eljön a pillanat, és rá fognak ébredni, hogy kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, biztonságban és szeretetben leélheti az életét. Egy hely, ahová visszatérhet, ahol megérezheti, hogy az élet nem hiábavaló, és a végén sem hullik a semmibe. Hozzáadódik és beépül az ezeréves nagyszerű alkotásba, amit egyszerűen csak hazának, magyar hazának nevezünk.