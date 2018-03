Orbán: Ezen a választáson nem négy év lesz a tét

El akarják venni az országunkat, nem egy tollvonással, mint száz éve Trianonban, most azt akarják, hogy néhány évtized alatt önként adjuk át másoknak, más földrészről érkező idegeneknek, akik nem beszélik a nyelvünket, nem tisztelik a kultúránkat, törvényeinket és életformánkat - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő csütörtökön az Országház előtti díszünnepsége

A magyar szabadság ünnepén köszöntötte a Békemenet résztvevőit és a Lengyelországból érkezőket Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth téren. Ha Lengyelország erős Magyarország sem eshet el, ha mi vagyunk erősek segíthetünk Lengyelországnak. A Békemenet Lengyelország melletti kiállás is – hangsúlyozta.

Ezen a napon ünnepeljük a bátrakat, fejet hajtunk a hősök előtt – mondta a miniszterelnök. Tudtam, hogy sokan leszünk és elszánt arcokat fogok látni – tette hozzá. Mert ma erre van szükség, komoly dolgokat kell megbeszélni – folytatta. Ha nem értjük meg, mi történik az országgal, nem hozhatunk jó döntés három hét múlva.

Sok mindent vittünk már véghez az elmúlt harminc év során, de a legnagyobb csata, amit együtt vívhatunk meg, még előttünk van – hangsúlyozta. El akarják venni az országunkat! – mondta. N

Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket – mondta Orbán Viktor az Országház előtti díszünnepségen. A kormányfő azt kívánta, hogy Magyarország legyen szabad, független és magyar ország. Benne van minden, amire szükségünk lehet – hangsúlyozta.

Orbán Viktor hozzátette: Magyarország volt is, van is, a kérdés most az, hogy lesz-e? Nem csupán egy választást akarunk megnyerni, hanem a jövőnket. Egyik oldalon mi, a nemzeti érzelmű milliók, a másik oldalon a világpolgár elit – jelentette ki. Nemzeti és demokratikus erők az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erők a másik oldalon – tette hozzá a kormányfő.

Emlékeztetett, messze még az eljövendő munka vége, de az elmúlt 8 év eredményei magukért beszélnek. A miniszterelnök beszédében kifejtette: Európa és Magyarország egy civilizációs küzdelem küszöbén áll. Egy népvándorlással néz szembe, amely az élet eddigi rendjét, az emberek életmódját sodorja veszélybe. Egyszerre kell megvédeni az eredményeket és harcba szállni – jelentette ki.

Ez a mi hazánk, ez a mi életünk, nincs nekünk másik, ezért küzdeni fogunk érte a végsőkig, és nem adjuk föl soha.

Nem a vérszegény ellenzéki pártocskákkal kell megküzdeni, hanem egy birodalommá szervezett nemzetközi hálózattal – folytatta a miniszterelnök. Külföldi konszernek és belföldi oligarchák által kitartott média, hivatásos béraktivisták, bajkeverő tüntetésszervezők, a nemzetközi spekulánsok által fizetett NGO-k láncolata, amit Soros György neve foglal össze és ő testesít meg – jelentette ki.

„A jó katona nem azért harcol, mert gyűlöli azt, ami szemben áll vele, hanem azért mert szereti azt ami mögötte van.”