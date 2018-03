Még mindig nem indokolta a Facebook a svéd-magyar interjú törlését

Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a Facebook adminisztrátoraival a törölt interjú kapcsán. Korábbi válaszuk értelmében 24 órán belül válaszolniuk kellett volna, ám ez nem történt meg.

Egymillió megtekintés fölött járt kedden este annak az M1-nek nyilatkozó svéd–magyar nőnek a videója, aki a migrációs helyzet és a biztonság hiánya miatt 40 év után költözött haza Svédországból. A közösségi oldal rövid indoklás mellett törölte a Híradó.hu Facebook-oldaláról a riportot.

Portálunk ezután megpróbálta felvenni kapcsolatot az ügyben a Facebook adminisztrátoraival. Ez a kapcsolatfelvétel bizonyos szempontból nem könnyű, az ilyen esetekre ugyanis nem létezik bevett eljárás, nincs telefonszám vagy dedikált e-mail-cím, egy űrlap áll rendelkezésre valamennyi bejelentésre.

Részletes tájékoztatást kértünk a törlésről és hogy haladéktalanul helyezzék vissza a tartalmat.

A Facebooknak a korábbi válasz szerint 24 órán belül reagálnia kell a reklamációra, ugyanakkor a Hirado.hu egy munkanap elteltével sem kapott semmilyen magyarázatot a portáltól.

Több mint egymillió megtekintés után töröltek

A hirado.hu közösségi oldalára szombaton került fel az exkluzív interjú rövidített változata. Kedden 17 óra után már egymillió megtekintésnél és 12 ezer megosztásnál tartott a videó, mígnem a Facebook pár órával később eltávolította. Indoklásában a közösségi oldal azt írta: „a tartalom nem egyezett a közösségi szabályokkal.”

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en úgy fogalmazott: a Híradó.hu közösségi oldalán elhelyezett videó eltávolítása megerősíti azt, hogy politikai cenzúra zajlik a Facebookon, és ez nem szolgálja a szabad véleménynyilvánítás és a szólásszabadság – vagyis az alapjogok – kiteljesedését.

Átláthatatlan és nem tudjuk, kik hozzák a döntéseket

A Facebook egy átláthatatlanul működő, nagy multinacionális vállalat, a londoni székházában több ezer ember dolgozik folyamatosan, és igyekeznek szűrni a tartalmakat – nyilatkozta Deák Dániel politológus, a Figyelő főmunkatársa.

A Facebook esetében nem tudjuk, hogy kik azok, akik meghozzák a törlésekről szóló döntéseket. „A virtuális valóságban, be nem azonosítható szereplők különböző döntéseket hoznak, amelyek magánszemélyek vagy intézmények hétköznapi életét befolyásolhatják, extrém esetben pedig választásokat dönthetnek el” – fogalmazott a Boros Bánk Levente, a Médianéző igazgatója.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a Facebook az elmúlt napokban letiltott videókkal a sajtó- és szólásszabadságot korlátozta. Ezért arra kell keresni a választ, hogy egy Facebookhoz szokott társadalomban miként lehet a szólásszabadságot megtartani – tette hozzá.

Azóta már három törölt videónál járunk

Szerda estig összesen már három videót tiltott le a Híradó.hu közösségi oldalán a Facebook: a fentebb említett, a svédországi rossz közbiztonság miatt hazaköltözött svéd–magyar nővel készült M1-es interjút, valamint ennek egy svédországi fotókkal illusztrált változatát, illetve nemrég egy újabbat is, amely egy olyan német családról szól, amelyik Magyarországra költözne – ugyancsak a kinti rossz közbiztonság miatt. Az utóbbi videó miatt az azt közzétevő kollégánkat is kitiltotta a Facebook, további szankciókat is kilátásba helyezve.