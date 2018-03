Átadták a Kossuth-díjakat

Az államfő a kitüntetetteknek köszönetet mondott, amiért tehetségükkel, szorgalmukkal, hűségükkel, józanságukkal, áldozatukkal, türelmükkel példát mutatnak, és ezzel másokat is jobb teljesítményre sarkallnak. „Ők azok, akik művészetükkel örök érvényű értékeket képviselnek, hűek nemzeti hagyományainkhoz, s egy zavaros eszméktől terhelt világban is meg tudják mutatni, mi a katarzis. Akik tudományos munkájukkal, kutatásaikkal egyszerre a jelent és a jövőt is szolgálják, azokat, akik szorgalmukkal, fáradhatatlanságukkal, elkötelezettségükkel mindannyiunknak példát mutatnak” – emelte ki az államfő.