Így ünnepelnek az ellenzéki pártok

Együtt emlékezett az MSZP, a DK és a Párbeszéd politikusai, több kispárttal együtt. A Jobbik egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei a Batthyány-örökmécsesnél tesznek esküt. Szél Bernadett, az LMP társelnöke a kormányváltásról beszélt ünnepségükön. A MIÉP pedig a tizenkét pontot idézte fel.

Az MSZP, a DK és a Párbeszéd politikusai együtt emlékeztek

Molnár Gyula, az MSZP elnöke korábban kijelentette, hogy március 15. az utolsó határideje az ellenzéki összefogásnak. Március 15-én a közös megemlékezésükön hat ellenzéki párt képviselője állt színpadra a Fővám téren – mondta az M1 tudósítója.

Először a kispártok képviselői, a Szolidaritás Mozgalom, a Liberálisok és az Együtt képviselői mondtak beszédet, majd a szocialisták részéről Kunhalmi Ágnes, a DK részéről Gyurcsány Ferenc, végül pedig Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje mondta el ünnepi beszédét.

A Közös ellenzéki megmozdulást „Most talpra kell állni” címmel hirdette meg februárban Karácsony Gergely, aki arra szólította fel az ellenzéki pártokat, hogy tegyék félre ellentéteiket, majd Molnár Gyula azt mondta, azokat tekintik szövetségeseiknek, akik velük ünnepeltek. Ebből a szempontból érdekes a megemlékezésen felszólalók összetétele, hiszen az MSZP-nek és az Együttnek az eddigi információk szerint nem sikerült megegyezni, mégis együtt ünnepelnek – tette hozzá a tudósító.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Batthyány-örökmécsesnél emlékezett

A Batthyány-örökmécsest körbezáró tér háromnegyedéig telt meg Jobbik-szimpatizánsokkal. A rendezvényen felszólalt Jakab Péter, a párt szóvivője, Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke, de felszólalt Volner János frakcióvezető és Vona Gábor pártelnök is.

A beszédek után a Jobbik 106 egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei jelképesen esküt tesznek a Szent Korona másolata előtt. A Jobbik ezzel azt szeretné üzenni szavazóinak és a többi pártnak, hogy egyedül indulnak a választásokon, és hogy kész van a listájuk.

LMP: A márciusi ifjak is együttműködtek, most is erre van szükség

Aki erre nemet mond, az Szél Bernadett szerint a kormányváltásra mond nemet, és csupán a saját mandátumát félti. A társelnök az LMP pártalapítványa, az Ökopolisz Alapítvány budapesti rendezvényén elmondott beszédében kijelentette: az emberek többsége kormányváltást akar. Megjegyezte, pártját sokan bírálják majd, mondván, rajtuk múlik a kormányváltás. „Elég abból, hogy furkósbotnak használják az együttműködést” – hangsúlyozta, hozzátéve: nem fenyegetőzni kell, hanem mindenkinek le kell ülnie ahhoz a tárgyalóasztalhoz, amelynél az LMP már ott van.

Elég a függőségből! – hangoztatta, hangot adva azon véleményének: emberek milliói élnek függőségi viszonyban, holott egy nemzet csak annyira lehet független, amennyire állampolgárai azok. Emlékeztetett 1848 üzenetére: függetlenek, szuverének, autonómok akarunk lenni, ezért vissza kell venni a függetlenségünket azoktól a politikusoktól, akik ezt fokozatosan elvették.

Szél Bernadett, aki az összes magyar, köztük a határon túliak összetartozását is kiemelte, megjegyezte: már azért is sok kritikát kapott pártja, mert szabadon döntve úgy határozott, hogy önállóan ünnepel. A régi politika már csak ilyen – mondta –, már azért is támadás éri őket, mert önállóan döntenek, és mert értik március 15. üzenetét.

Szerinte Petőfi és társai még radikálisabban bírálnák a mai kormányt, annak tagjai ugyanis semmit nem tisztelnek, sem a függetlenséget, sem a szabadságot, sem az embereket. Orbán Viktor miniszterelnöknek többet ér a saját hatalma, mint az ország sorsa – közölte, és kijelentette azt is: ahol nincs jogállam, ott bárkivel bármi megtörténhet.

Az Országgyűlésben alig esik szó az emberekről, ehelyett botránypolitikusok csinálnak botránypolitikát – mondta, teljes bukásnak ítélve azt, ami az országban történik. Szerinte a hatalom célja, hogy kicsinek, erőtlennek érezzék magukat az emberek, felidézte ugyanakkor Kossuth Lajos szavait, aki azt mondta: veszve csak az a nemzet lehet, amely lemondott önmagáról.

Hadházy Ákos társelnök a rendezvényen arról beszélt: az elnyomó, gőgös hatalom 1848-49-ben is tévedett, amikor azt képzelte, a magyarok gyávák, buták és csak viszálykodni tudnak. Szerinte a jelenlegi hatalom is ezt hiszi. Kijelentette, a következő napok kérdése: az ellenzéki pártok kit utálnak jobban, a kormányt vagy egymást? Azt üzente a kormányoldalnak: ne vegyenek mérget arra, hogy nem lesznek visszalépések az áprilisi országgyűlési választáson.

MIÉP: Ma is időszerű a 12 pont

A Magyar Igazság és Élet Pártja (MIÉP) elnöke szerint a márciusi ifjak Tizenkét pontja 170 év elteltével is időszerű, „a Kádár-rendszer máig nem ért véget”, és ez végtelenül szomorú. Nagy Tibor csütörtökön Budapesten, a párt ünnepi rendezvényén, a Március 15. téren a 12 pontot felidézve úgy fogalmazott: a MIÉP alig jut médiafelülethez, miközben a „kamupártok” meghatározók, az „idegenszívű SZDSZ” utódai „vírusosan terjesztik ma is a magyargyűlöletet”.

Hozzátette, a kormány eltávolította a nemzeti érzelmű újságírókat, a nemzeti radikalizmusnak nem biztosít helyet, lelket lehelt „a levitézlett vörös szakszervezeti újságba, a pártállami időket idéző Népszavába”.

Nagy Tibor azt mondta, a bajok gyökere „az elavult balliberális oktatási rendszer”, ezért a MIÉP nemzeti radikális oktatási fordulatot és gyökeres társadalmi változást sürget. Hangsúlyozta, a felelős minisztérium felelős kormányzatot kellene, hogy jelentsen és nem „közpénztolvajokat” kitartó kormányt, amely az oktatásból kivont pénzt értelmetlen beruházásokra, „hobbiépítkezésekre” fordítja. Alkotmányos alapjoggá kell tenni a színvonalas oktatáshoz és egészségügyhöz való jogot – tette hozzá Nagy.

A parlamenten kívüli ellenzéki párt elnöke közölte: az Országgyűlésben “gombnyomogatók garázdálkodnak” – egyesek ezt már 28 éve vezényszóra teszik -, közben sok bátor ember “megmagyarázhatatlanul gyorsan” elhalálozik. Szerinte ma is alávetettek a magyar emberek a saját hazájukban, politikusaik rejtett állampolgárságáról, állampárti kötődéséről pedig nem tudnak.

Nagy Tibor “nemzeti hadsereg” felállítását és a visegrádi együttműködés bővítését szorgalmazta a többi közt a környező országok, valamint Erdély és Kárpátalja bevonásával. A migrációt “a Magyarországot erkölcsi posványban tartó körülmények következményének” nevezte, és hozzátette, hogy a jelenlegi adórendszer a “Gyurcsány- és Mészáros-féle gazembereknek kedvez”, ezért progresszív adózást javasolt.

Kitért továbbá arra, hogy az uniós tagság mérlege Magyarország számára negatív, ezért a kilépést javasolta arra az esetre, ha “a térség gyarmatosításának” nem sikerül véget vetni.

Alternatív békemenetet tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

„A molinó minden előtt!” feliratú, nemzeti színű transzparens mögött vonultak fel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt által szervezett alternatív, ironikus hangvételű békemenet résztvevői csütörtökön Budapesten.

A felvonulás az Oktogontól indult, ahol a párt elnöke, Kovács Gergely ismertette az általuk megfogalmazott 12 pontot. Ebben egyebek mellett az „űrbéli viszonyok megszüntetését”, „negyvenévenkénti országgyűlést Pesten”, és „a cenzúra szabadságát, a sajtó eltörlését” követelték. A több ezer részvevő – akik közül többen jelmezt viseltek – rendőri felvezetéssel a Blaha Lujza teret és az Astoriát érintve az Erzsébet térre vonult egy teherautó mögött, amelyről a felvonulás közben zene szólt.

A tömegben a kormányon és kormánypárti politikusokon is élcelődő, gúnyos feliratú táblákat, valamint nemzeti színű és európai uniós zászlókat is lehetett látni. A táblákon egyebek mellett az alábbi feliratok voltak olvashatók: „Aki nem vejünk, az ellenünk”; „itt többen ENSZ-emtelenedtek”; „Ne menj el szavazni!”; „boldogok a stadionépítők”; „a választás csak fárasztás”.

A tömegben többször skandálták a többi között azt, hogy „nem kell kormány”; „Viktor a király”, és „ingyen sört!””. Amikor a menet egy időre megállt a Rákóczi úton a Kazinczy utcánál, akkor a tömeg vége a Nyár utcánál volt. Az Erzsébet téren a felvonulás végén a felszólalók ironikusan arról beszéltek, több százezren vettek részt a meneten, amelynek célja, hogy szót emeljenek az „utolsó rabláncról”, a demokráciáról, „ami gúzsba köti egységre szomjas magyar szívünket”.

Hangsúlyozták egyebek mellett, hogy nincs szükség több választásra, mert az csak megosztásra jó, ezért erős központosított Magyarországot akarnak, ahol – mint fogalmaztak – egy a cél, egy a pártrendszer, és a kettő is egy. Mint elhangzott, a részvevők a demokrácia ellenségeiként vonultak az utcára, mert a demokrácia „elnyomó rendszer, ahol az emberek bele akarnak szólni a politikába”. A rendezvény végén kihirdették, hogy hadat üzennek az ENSZ-nek.