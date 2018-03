Esztergályos Cecília: "Számomra ez a csúcs"

"Imádom, ha játszhatok" - mondta az MTI-nek Esztergályos Cecília, aki számára a színészet nem munka, hanem játék - jelenleg 13 darabban szerepel. A művész csütörtökön Kossuth-díjat vett át a Parlamentben.

Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész utánozhatatlanul energikus stílusával, kifinomult mozgáskultúrájával minden szerepét egyedivé varázsoló, nagy népszerűségnek örvendő alakításai, színpadon, filmvásznon és a televízió képernyőjén egyaránt sikeres pályafutása elismeréseként nyerte el a díjat.

“Számomra ez a csúcs. Nagyon-nagyon boldog vagyok” – mondta, hozzátéve: úgy érzi, hogy ez annak a megbecsülésnek a dokumentuma, amely sokfelé éri az életben. Mint fogalmazott, a díj elnyerése olyan, mint egy óriási szerelem, amely hosszú évek után beteljesül.

Hatvan éve van a színpadon, balerinaként kezdte pályáját, ám úgy hozta a sors, hogy elkezdett forgatni, és rájött, hogy többféleképpen tudja kifejezni magát, ha meg is szólalhat, ezért elvégezte a színművészeti főiskolát is.

Táncművészként 1961-ben, színművészként 1968-ban kapott diplomát. Klasszikus balett szakon végzett, de a Pécsi Balett szólótáncosaként, alapító tagjaként a modern balett műfajában kezdte pályáját. Ezután fedezte fel a film, ám tánctudását színészként a mai napig tudja kamatoztatni.

MTVA Fotó: Zih Zsolt

Felidézve pályája kezdetét, balett-táncosként az 1960-as operaházi koncertjükre emlékezett szívesen, színészi karrierje indulásaként pedig az 1961-es Te című alkotást és Szabó Istvánt említette, aki elindította filmes pályafutását. Ezt követően a kor más ismert rendezőivel is forgatott. Ebben az időszakban készítette a Tücsök, A pénzcsináló és Az aranyfej című filmeket.

A színművészeti főiskola elvégzése után Kazimir Károly talált rá, akinek sokat köszönhet. “Gyeplőt adott a kezembe, és azt mondta, rohanjon! Olyan biztatást adott, amit sokszor nem kaptam meg, mert nem értettek hozzám a főiskolán. Ő viszont értette a nyelvemet és látta bennem, azt, aki vagyok” – fogalmazott a Thália Színházban töltött 17 éves időszakról.

Szívesen emlékezett Szörény Rezső 1981-es Boldog születésnapot, Marilyn! című filmjére is, amellyel San Remóban elnyerte a legjobb női alakítás díját. Szintén díjjal jutalmazták Zsombolyai János Vámmentes házasság című filmjében játszott szerepéért. Kiemelte Gothár Péter Ajándék ez a nap című 1979-es alkotását is, amelyben egészen más oldaláról mutatkozhatott meg.

Mint mondta, a Thália Színházbeli évek után 1984-től – egy veszprémi kitérővel – a Nemzeti Színház tagja volt, ahová Vámos László és Sík Ferenc szerződtette, emellett Kerényi Imre rendezéseiben is játszott.

Felidézte, azt az időszakot, amikor a Família Kft. című televíziós sorozatban forgatott. “Imádtam. Nyolc és fél évig szerves része volt az életemnek. A Nemzeti Színházat hagytam ott a sorozatért” – emlékezett az 1990-es évek elején indult, Gát György és Szurdi Miklós nevéhez fűződő Família Kft.-re, amelyre nagyon büszke.

Amikor befejeződött a sorozat, öt évig szabadúszóként dolgozott, számos színházi és filmes feladatot vállalt, és ebben az időben próbálta ki a kerámiázást és a festést. A mai napig, ha ideje engedi, boldogsággal tölti el, ha alkothat valamit, munkái számos kiállításon szerepeltek. “Élvezem az életet. Boldog vagyok, hogy élhetek így, ahogy élek” – mondta.

“Imádok forgatni. Imádom, ha játszhatok, gép előtt, közönség előtt, akárhol. Nagy örömet jelent számomra, nem munka, hanem játék – fogalmazott, hozzátéve, hogy szín-játékról, vagyis fontos, hogy játékról van szó. Ezért imádta nagy elődjeit, Kiss Manyit, Dayka Margitot, Psota Irént, Törőcsik Marit, akik lubickoltak a színpadon, és boldogsággal töltötte el őket a színpad.

Mint mondta, a színészi pályán a legfontosabb az alázat, a kitartás, a hit és a szeretet, nemcsak a szakma, hanem a partnerek iránt, hiszen mindig nagyobb sikere van a darabnak, ha egymás kezét fogva, egymásnak adva a labdát játszanak a színészek. “Egyedül nem megy. A színház társasjáték” – fogalmazott, hozzátéve, hogy jó szerepet, jó rendezővel, jó helyen mindig szívesen játszik.

Szabadúszóként eltöltött évei után, 2005-ben Léner Péter rendező szerződtette a József Attila Színház társulatához, amelynek hat évig volt tagja – idézte fel.

Elmondta: három éve hívta Dörner György az Újszínházba, ahol szintén remek darabokban játszik. “Móricz Zsigmonddal kezdtem 50 évvel ezelőtt, abban a színházban, ahol most vagyok, a Paulay Ede utcában. Móricz Csibéjével indult a pályám 1968-ban, 2018-ban pedig a Sári bíróban játszom” – mondta a színésznő, aki újszínházbeli fellépései mellett több helyen vendégszerepel.

Kedves partnerei között Koncz Gábort és Jászai Lászlót, valamint Bodrogi Gyulát említette, akivel a Mici néni két élete című darabban játszik. Kiemelte: Tordai Terivel és Bordán Irénnel jelenleg próbálják és április 6-án mutatják be az Újszínházban a Zserbótangó című előadást.

Jelenleg 13 darabban, hat helyen játszik, közülük a Körúti Színház Maude és Harold című előadását emelte ki és kitért arra is, mekkora öröm volt számára, amikor januárban a Galambos Zoltán vezette színház meglepetés ünnepséget rendezett 75. születésnapján.