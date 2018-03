Eckhardt Mária meglepetéssel fogadta a Széchenyi-díjat

Meglepetéssel és jóleső érzéssel fogadta Eckhardt Mária zenetörténész a Széchenyi-díjat, amelyet a nemzeti ünnepen vehetett át a Parlamentben.

Az Erkel Ferenc- és Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont nyugalmazott alapító igazgatója és volt tudományos igazgatója a magyar és nemzetközi Liszt-kutatás kiemelkedő egyéniségeként elért jelentős eredményei, valamint a zeneszerző életművének bemutatását, illetve népszerűsítését szolgáló kimagasló színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként kapta a díjat.

Véleménye szerint ezt az elismerést olyan nagy emberek kapták már meg, akik nála sokkal többet tettek le az asztalra, de nagyon jól esik neki, hogy a kollégák méltónak értékelték munkáját a díjra.

MTI Fotó: Kovács Attila

Felidézte, hogy első munkahelye az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Zeneműtára volt, ahol főnöke, Kecskeméti István segítette a fiatal kutatók tudományos pályán való elindulását. Az, hogy Liszt-kutató lettem, neki köszönhető – hangsúlyozta Eckhardt Mária, hozzátéve: az OSZK Liszt-kéziratait és korabeli másolatait kellett újrakatalogizálnia, ekkor szeretett bele Liszt művészetébe és személyiségének varázsa is megragadta. Első könyve is az OSZK Liszt zenemű kéziratairól jelent meg angol nyelven. Kitért arra is, hogy a bécsi klasszikus kismestereket bemutató Musica Rinata sorozat közreadásában is jelentősen részt vett.

A Zenetudományi Intézet Magyar Zenetörténeti Osztályára 1973-ban Legány Dezső Liszt-kutató hívta meg, ott a 19. századi magyar zenetörténettel is foglalkozott, azon belül pedig elsősorban Liszttel.

Ujfalussy József, a Zenekadémia akkori rektora 1984-ben a Régi Zenekadémia rekonstrukciója során kialakítható Liszt Ferenc Emlékmúzeum előkészítésével bízta meg, amelyet Kárpáti János könyvtárigazgatóval végeztek el – közölte a zenetörténész, hozzáfűzve: kérésére az intézmény kutatóközpont is lett egyben.

Eckhardt Mária elmondta, hogy 1986-tól 2009-ig volt a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont igazgatója, majd tudományos igazgatója, s végül jó szívvel adta át a stafétát Domokos Zsuzsannának. Hozzátette: 2013-ban szűnt meg a munkaviszonya a Zeneakadémiával, s jelenleg a Liszt Ferenc Társaság társelnökeként tevékenykedik. Itt évente négy alkalommal jelentetik meg a Liszt magyar szemmel című kiadványt, tematikus előadásokat és hangversenyeket szerveznek.

Eckhardt Mária felidézte a 2011-es jubileumi Liszt-év szervezési feladatait, a megjelentetett kiadványokat, a kiállításokat és nemzetközi konferenciát, valamint megemlítette azt is, hogy mindig nagyon szeretett tárlatokat rendezni.