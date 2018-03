A vidéki városokban is megemlékezéseket tartottak

Az ország több vidéki városában is megemlékeztek az 1848–1849-es szabadságharcról.

Miskolcon is színes programok várták az ünneplőket

Miskolcon, az Erzsébet téren kezdődött a városi ünnepség, ahol köszöntőt mondott Csöbör Katalin fideszes országgyűlési képviselő és Kriza Ákos polgármester. Majd megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát.

Novák Irén, a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője az M1-nek elmondta, hagyományos huszártábort állítottak a gyerekek számára, a vállalkozó kedvűek akár nyeregbe is pattanhattak. Óriás társasjáték is várta az érdeklődőket, a forradalomhoz kapcsolódó kérdésekkel, illetve akadályversenyt is rendeztek.

Hozzátette: a kulturális programok mellett kézműves foglalkozást is szerveztek, az érdeklődők ’48-as dalokat és indulókat is tanulhattak, emellett pedig egész napos táncház is várta az érdeklődőket – tette hozzá Novák Irén. A gasztronómiai élményekre is nagy hangsúlyt fektettek, többek között korabeli recept alapján készült Kossuthkiflit is kóstolhattak a vendégek.

Egerben szentmisével kezdődött az emlékezés

A hagyományoknak megfelelően szentmisével kezdődött a március 15-i ünnepség Egerben. A nap folyamán számos megemlékezést tartottak a megyeszékhelyen. Este az egri csillag „fellövésével” hivatalosan is kezdetét vette a tavaszi fesztivál.

Az ünnepi szentmisét követően az ünneplők átvonultak a Petőfi térre, és a koszorúzás után megtekintették az ünnepi műsort. Délután fél hatkor az egri várban egy díszlövést követően elindult az ünnepi menet a líceum épületéig, és az egri vitézek vitték az Egri csillag borokat rejtő Magnum palackokat.

Tábori misével és felvonulással emlékeztek Esztergomban

Esztergom városában is megemlékeztek az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc százhetvenedik évfordulójára. A megemlékezés egy ünnepi menettel kezdődött huszárok felvezetésével. Az esztergomi hagyományoknak megfelelően az önkormányzat ünnepi testületi ülést tartott, majd a város zászlaját átadták az ünnepi menetet vezető huszároknak.





Korhű ágyúk és tüzérségi bemutató Székesfehérváron

Magyar legényt aligha érhetett nagyobb dicsőség, minthogy huszárnak sorozták. A szabadságharc több kiemelkedő honvédtábornoka is huszártiszt volt. Ezt is megtudhatták mindazok, akik a nemzeti ünnepen Székesfehérvárra látogattak. Korhű bemutatókkal, utcaszínházzal és interaktív programokkal emlékeztek a forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára.

Pécsen lovas felvonulást tartottak

Kora délelőtt kezdődtek a családi programok Pécsen, lovas felvonulást tartottak a ’48-as téren az ünnepi megemlékezés helyszínén.