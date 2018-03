Száz férőhelyes óvodát adtak át Piliscsabán

Az intézmény létrehozását a magyar adófizetők pénzéből, költségvetési forrásból 220 millió forinttal tudták támogatni, mivel ezt ma az ország gazdaságának fejlődése lehetővé teszi – mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az átadás alkalmával.

Kitért arra: az elmúlt években országszerte óvodafejlesztések zajlottak, és mára összesen kilencezer férőhellyel és ezerkétszáz óvónővel van több, mint nyolc évvel ezelőtt. A fejlesztések 16,2 milliárd forintot tettek ki, amiből nemcsak a férőhelyek bővítésére és korszerűsítésekre jutott, hanem arra is, hogy egészségesebb ételeket, ápoltabb környezetben tudjanak elfogyasztani a gyerekek – közölte az államtitkár. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy 2013 és 2017 között a pedagógus-életpálya keretében 50 százalékkal nőtt az óvodában dolgozó pedagógusok bére, s a bölcsődei férőhelyeket is sikerült egyharmadukkal növelni, hogy egyre kevesebb legyen azok száma, akik állami bölcsődei férőhelyre várnak.

Csenger-Zalán Zsolt fideszes országgyűlési képviselő elmondta, hogy a választókerületben több óvoda is megújult, például Pátyon, Dunakeszin és Nagykovácsiban is. Farkas András (Fidesz-KDNP), Piliscsaba polgármestere közölte, hogy az óvoda megvalósítására eddig összesen 406 millió forintot költöttek, amiből 220 millió volt az állami költségvetésből elnyert pályázati támogatás, és az idei költségvetésből még 9 millió forint jut az udvar kialakítására és játékokra.