Mráz: A videók letiltásával a szólásszabadságot korlátozzák

A Facebook az elmúlt napokban letiltott videókkal a sajtó- és szólásszabadságot korlátozta – mondta az M1-en Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint mivel ez korlátlan és szabályozatlan, visszaélésekre adhat lehetőséget. Éppen ezért arra kell keresni a választ, hogy egy Facebookhoz szokott társadalomban miként lehet a szólásszabadságot megtartani.

Már három bevándorlással kapcsolatos videót tiltott le a Facebook a Híradó.hu közösségi oldalán. Például azokat a felvételeket, amelyeken egy svéd-magyar nő sorolja az M1-nek, hogyan változtatta meg Svédországot a bevándorlás. És azt is, amelyen egy német családapa beszél arról, hogy a bevándorlók miatt romlott a közbiztonság, ezért terveik szerint Magyarországra, Sopronba költöznek. Valaki nem akarta, hogy ezek a videók továbbra is láthatóak legyenek a Facebookon.



Sok kérdést felvet az, ami történt a közmédiával – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója a Ma este című műsorban. Hozzátette, a kampány kezdete óta számos kormánypárti politikussal és kormánypárti tartalommal is ez történt. Emlékeztetett, hogy a 170 évvel ezelőtti 12 pontban megírt sajtószabadság ma már a Facebook szabadságát is jelenti. Kijelentette, hogy a Facebookot cenzúrázzák. Ismeretlen okokból, ismeretlen személyek, ismeretlen időre levettek videókat – mondta.

Inkább ízlési rendőrségnek, vagy politikai beavatkozásnak tűnik és ez a szólásszabadság korlátozásának minősül – jelentette ki. Úgy fogalmazott, foglalkozni kellene az olyan globális médiumok, mint a Facebook, szabályozatlanságával vagy az ott összegyűlt hatalom visszaélési lehetőségeivel.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a letiltás, hatalommal való visszaélésnek minősül. Hiszen valaki vagy valakik megszűrhetik azt, hogy ki, mit láthat a közösségi oldalon. Mivel ez korlátlan és szabályozatlan, visszaélésre adhat lehetőséget – magyarázta.

A szakértő szerint ez nem jó üzletpolitika és nem jó politikai fegyver. Hiszen a cenzúrázott tartalom mindig érdekesebb, és izgalmasabb. Hozzátette, ha valamit betiltanak, vagy levesznek, az önmagában hírt generál, felkelti az érdeklődést, növeli az olvasótábort.

A Facebook, amely amúgy mindent átláthatóvá tesz – az emberek életét, mozgását, internetezési szokásait – és üzletet is csinál belőle, a saját üzleti praktikáit nem teszi átláthatóvá teljesen a felhasználók számára – mondta, hozzátéve, hogy nem tudni pontosan mi alapján, és miért tiltották le a videókat. Feltételezhetően a feljelentők is felhívhatják a figyelmet bizonyos tartalmakra és van csapata a Facebooknak is a tartalmak szűrésére – magyarázta.

A Nézőpont Intézet igazgatója szerint Mark Zuckerberg kap hideget-meleget még a saját balliberális értelmiségétől is. Mivel korábban sok kritika érte az oldalt, mert bizonyos tartalmakat nem tudott kiszűrni. Ezért egy szigorú cenzúrázást vezetett be – mondta.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az elkövetkező három és fél hét kulcskérdése hazánkban, hogy egy olyan társadalom, ahol a felnőtt emberek 15-20 százaléka a Facebookról tájékozódik, mennyire befolyásolható és irányítható azáltal, hogy a Facebook beavatkozik abba, mi jelenhet meg az oldalon.

A szakértő úgy véli, a következő években Magyarországnak és Európának arra kell választ adnia, hogy miként lehet a modern Facebook-világban a sajtószabadságot érvényesíteni. Ami most van, az ennek nem felel meg – fűzte hozzá.