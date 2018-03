Március 15.: Petőfi versei a bakui metróban, forradalmi flashmob Londonban

Petőfi Sándor azeri nyelvű 12 költeményéből nyílik kiállítás Baku Memar Ajami 2 állomásán. A különleges tárlat csupán egy abból a több tucat programból, amelyekkel a külföldi magyar intézetek és az oktatási és kulturális szakdiplomata állomáshelyek idén megemlékeznek március 15-i nemzeti ünnepünkről.

Első szerepem, Távolból, Elvándorol a madár, Az én szívem, Szabadság szerelem, Magyar vagyok, Meddig alszol még hazám, Minek nevezzelek, Ismét magyar lett a magyar, Fiam születésére, Európa csendes, újra csendes, Pacsirtaszót hallok megint – Petőfi Sándor 12 költeményével találkozhatnak a bakuiak március 15-től nap mint nap az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából nyíló kiállításon.

Forradalmár költőnk alkotói korszakait és a szabadság utáni vágyát tükröző költeményeken keresztül Magyarország meghatározó történelmi eseményét is megismerhetik az érdeklődők.

Emléktábla őrzi a jövőben New Yorkban Kossuth Zsuzsa síremlékét a First Presbytarian Church-ben a főkonzulátus és a New York-i Magyar Kulturális Központ – Balassi Intézet jóvoltából. Kossuth Lajos legfiatalabb nővérének, a tragikusan fiatalon elhunyt szabadságharcos hősnőjének az emléktábláját az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából március 16-án avatják fel. A New York-i megemlékezések Kossuth szobrának koszorúzásával zárulnak március 17-én.

Forradalmi flashmobot rendez március 15-én a londoni Magyar Kulturális Központ. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ikonikus pesti helyszínek elevenednek meg London belvárosában. Petőfi Sándort megszemélyesítve Alec Bennie színész szavalja el a Nemzeti dalt a British Museum lépcsőjén, majd a Folktone Banda és a Csillagszeműek Anglia néptáncosai járnak verbunkot az Oxford Streeten, ahol a reformkori magyar nemesség kíséretében vonulnak végig a forradalom eszméit hirdető transzparensekkel. Útközben a csoport betér majd kávéházakba is, illetve „Petőfi” felolvassa a Tizenkét pontot a Hyde Parkban található Speakers Cornernél.

Ünnepi rendezvénysorozattal emlékezik meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról a Római Magyar Akadémia is. Március 15-én megkoszorúzzák Türr István szobrát, majd március 16-án Aba-Novák Vilmos, Molnár C. Pál, Pátzay Pál, Szőnyi István alkotásaiból nyílik kiállítás Az első lépések – a Római Magyar Akadémia első ösztöndíjasainak művei címmel. Az akadémia fennállásának 90. évfordulója alkalmából szervezett, a debreceni MODEM, az Antal–Lusztig-gyűjtemény, a Molnár C. Múzeum, valamint Pátzay Pál gyűjteményének a közreműködésével megvalósuló tárlat az első ösztöndíjasok műveiből nyújt válogatást, amelyek közt számos egykoron Rómában készített mű szerepel.

Isztambulban Derecskey János, a szabadságharc bukása után török földre menekült honvéd százados leszármazottja, Ö. Emre Ekşi tesz magyar állampolgársági esküt az isztambuli főkonzulátus és magyar kulturális központ március 15-i ünnepi rendezvényeinek keretében. Az egykor az oszmán seregben Iszkender néven őrnagyként szolgált katona utódja egy eredeti, 1848-as gyalogsági szablyát vehet át állampolgársági esküjét követően. A fogadást török földre menekült magyar honvédekről szóló kiállítás egészíti ki.

Forradalmi szavalóversenyt rendez Magyarország pekingi nagykövetsége és a pekingi Magyar Kulturális Intézet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szervezett programsorozatának keretében. A pekingi és tiencsini magyar szakos hallgatók Petőfi költeményeit adják elő magyarul. Március 15-én Terék József és zenésztársai közreműködésével az immár hungarikumnak számító tárogatót ismerhetik meg a pekingi diákok.

Hátrahagyottak emlékezete címmel kiállítás nyílik március 14-én Bukarestben. A sepsiszentgyörgyi intézet tárlata az aradi vértanúk szeretteinek, azoknak a nőknek és gyermekeknek állít emléket, akik egy életen át hordozták férjük, vőlegényük, édesapjuk tragédiájának lelki és fizikai terheit.

A kiállítás Aulich Alajos, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Vécsey Károly, Török Ignác, Batthyány Lajos vértanúkat és feleségük, menyasszonyuk történetét eleveníti meg, ugyanakkor öt özvegy: Csernovics Emília, Damjanich János honvéd vezérőrnagy felesége, Domicella Bilinska, Schweidel József honvéd vezérőrnagy felesége, Kapitány Katalin, Knezić Károly felesége, Sissány Elíz, gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd vezérőrnagy felesége, Lucia Conchetti, Láhner György vezérőrnagy feleségének történetét külön is bemutatja.

A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatalának megrendelésére készült kiállítás szövegét Hernádi Zsolt történész írta. A kiállítást Demény Balázs zongoraművész ünnepi hangversenye követi, aki Beethoven, Liszt, Demény Attila és Ligeti György szerzeményeit adja elő.

Sepsiszentgyörgyön több mint 1000 huszárfigura, 300 ló és számtalan ágyú várja a látogatókat a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. A Sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja a gyűjtők magántulajdonában lévő, Schenk Károly fröccsöntőmester által készített figurák csatajeleneteivel állít emléket a háromszéki 1848–49-es eseményeknek.

Finnország két vidéki városában is megemlékeznek március 15-i nemzeti ünnepünkről a Helsinki Balassi Intézet – Magyar Kulturális és Tudományos Központ szervezésében. Ouluban Szilvay Réka hegedűművész és Marosvári Péter orgonaművész közreműködésével koncertek, magyar filmek, valamint Sarkadi Bence bábművész marionett-előadásai várják az érdeklődőket. Joensuu városában március 15-én magyar zeneszerzők művei csendülnek fel.

A Joensuui Városi Zenekart Hollókői Huba vezényli, cimbalmon közreműködik Ginzery Enikő. A koncerten Weiner, Draskóczy, Kodály és Eötvös művein kívül Láng István Cimbiofóniájának (Cimbalom Concerto) ősbemutatója is szerepel, a zeneszerző jelenlétében.

Az első aradi vértanú, Ormai (Auffenberg) Norbert honvéd ezredes tiszteletére avattak emléktáblát március 10-én Dobranyban, a honvéd ezredes egykori szülőházának falán. A Prágai Magyar Intézet ünnepi programsorozata március 17-én rendhagyó magyar történelemórával folytatódik, majd zárásként Bereményi Géza A hídember című filmjét mutatják be március 22-én a prágai Magyar Kulturális Intézetben.

A Párizsi Magyar Intézetben Csapó Csaba történész elemzi a forradalom időszakának történelmi eseményeit. Fellép a tavaly megalakult Párizsi Francia–Magyar Kórus Rechner-Boda Gabriella karnagy vezényletével, majd a pécsi Zengő Együttes ad ünnepi hangversenyt Bergics Lajos vezetésével.

Bécsben koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartanak Bessenyei György testőríró szobránál az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján.

A Haydn Barytontrio Budapest koncertjével emlékeztek meg Delhiben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról. A historikus előadásmódjáról hármas Haydn Esterházy Miklós hercegnek bariton gambára írt közel kétszáz művét eredeti hangszeren, korabeli menzúrában szólaltatta meg.

Az együttes delhi koncertjén Kodály mellett Esterházy Miklós, Joseph Haydn, Luigi Tomasini és Joseph Burgksteiner alkotásai is felcsendültek.

Stuttgartban ökumenikus istentiszteletet tartottak a 170 évvel ezelőtti események tiszteletére a Bad Cannstatt-i Luther-templomban. Az istentiszteletet a helyi magyar közösség kulturális műsorára követte.

Kairóban az Ain Samsz Egyetem magyar nyelvet tanuló egyiptomi hallgatóinak szavalatával tartanak koncerttel egybekötött ünnepi megemlékezést. A programot a Kincsem című film vetítésével zárják.

A Tallinni Magyar Intézet a helsinki magyar nagykövetséggel együttműködésben emlékezik meg az 1848–49-es magyar szabadságharc és forradalom 170. évfordulójáról a Tartui Egyetem Múzeumában. A rendezvényen a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Tartui Ifjúsági Kórus ad rövid koncertet, amelynek keretében három Kodály-dalt énekelnek magyarul és latinul. A kórus fellépése egyúttal a Kodály-emlékév észtországi zárórendezvénye is.

A moszkvai Magyar Kulturális Intézet idén is a moszkvai magyar nagykövetséggel közösen emlékezik meg az 1948–49-es forradalomról és szabadságharcról. A jeles nap alkalmából a moszkvai Honismereti Magyar Iskola diákjai adnak ünnepi műsort.

Petőfi Sándor szobránál tartanak koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést Pozsonyban, a Medikus-kertben március 15-én a somorjai Híd Vegyes Kar közreműködésével.

Varsóban filmvetítéssel, kiállításokkal, magyar–lengyel történelmi ifjúsági vetélkedővel színesített ünnepi eseménysorozattal emlékeznek a meg az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról, megkoszorúzzák Bem tábornok és Petőfi Sándor szobrát, majd a Bem József tábornok nevét viselő kerületben ünnepi megemlékezéssel és koncerttel zárul az eseménysorozat, ahol Szalóki Ági és együttese lép fel.

Zágráb belvárosában, Petőfi Sándor emléktáblájánál szervezett koszorúzási ünnepséget március 14-én a zágrábi magyar nagykövetség a helyi magyar szervezetek közreműködésével, melyet ünnepi fogadás követett a Zágrábi Magyar Intézetben.

Brüsszelben Kossuth Lajos édesanyja, Wéber Karolina emlékművénél és Jósika Miklós emléktáblájánál tartanak ünnepi megemlékezést az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. A luxemburgi Weimerskirchi Parhome színpadán az Olvastam költőtárs című egyfelvonásos, zenével kísért lírai előadásban a Debreceni Csokonai Színház színművészei Arany és Petőfi levelezésén keresztül mutatják be a költőket és azokat az eszméket, amelyeket képviseltek. Március 17-én a Jósika-háztól induló forradalmi emlékséta várja az érdeklődőket Brüsszelben.