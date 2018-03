Hét évet kapott Ahmed H.

Hét év fegyházbüntetéssel sújtotta Ahmed H.-t az ellene folyó megismételt elsőfokú eljárásban szerdán a Szegedi Törvényszék.

A bíróság a határzár tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit. A szabadságvesztés mellett a bíróság a vádlottat tíz évre kiutasította Magyarország területéről. A férfi legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra.

Mint azt korábban megírtuk, a tizenhét és fél év középmértéknél enyhébb fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség az Ahmed H. ellen folyó megismételt elsőfokú eljárásban szerdán a Szegedi Törvényszéken, illetve arról is hírt adtunk, hogy Zsigó Róbert, fideszes országgyűlési képviselő szerint ha április 8-án „Soros emberei” nyernek, akkor szabadon bejuthatnak az országba az ilyen terroristák, sőt magyar nagyvárosokba be is telepítik őket. Óriási a tét, április 8-án Magyarország biztonságát végleg elveszíthetjük.