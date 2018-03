Bárándy: Ahmed H. hivatalos személy elleni erőszakban bűnös

A megismételt elsőfokú eljárásban a védő azt indítványozta, a bíróság börtönbüntetést szabjon ki a férfira, hangsúlyozva, hogy már jelentős időt töltött előzetes letartóztatásban – a férfit tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség.

Bárándy Péter perbeszédében kifejtette, a Cipruson élő Ahmed H. útlevelével valóban beléphetett volna bármely határátkelőn, de szüleivel, testvérével és annak gyerekeivel érkezett 2015. szeptember 16-án a magyar határhoz, az ő menekülésüket próbálta segíteni. A vádlottnak valóban sokféle vallomása van, ezek alapján nem lehet megállapítani, hogy követelései lettek volna a magyar rendőrökkel szemben. A valóban objektív video- és hangfelvételek alapján a vádlott igyekszik a kerítéstől elküldeni az embereket. Semmi olyan nem hangzik el a férfitól, amit követelésként lehetne értékelni, szavaiból és gesztusaiból a támadólag fellépő emberektől való elkülönülés tükröződik – mondta az ügyvéd.

Ahmed H. (elöl b) az ellene folyó per megismételt elsőfokú eljárásán a Szegedi Törvényszéken 2018. március 14-én – a szír férfit tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett határzár tiltott átlépése és állami szerv kényszerítése céljából személy elleni erőszakos bűncselekmény elkövetésével megvalósított terrorcselekmény bűntettével vádolja az ügyészség (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)

Bárándy Péter álláspontja szerint a határzár tiltott átlépése bűncselekményt csak az követheti el, akinek nincs joga átlépni a határt, így ez alól a bíróságnak fel kell mentenie védencét. Az pedig, hogy az elkeseredett helyzetben, beszűkült tudatállapotban lévő férfi köveket dobott a rendőrök felé, hivatalos személy elleni erőszak kísérletének kell hogy minősítse a törvényszék. Ahmed H. az utolsó szó jogán hangsúlyozta, nagyon sajnálja a történteket. A háború elől menekülő családját segítette abban, hogy eljussanak Németországba. Bíztak abban, hogy csak ideiglenesen zárták le a magyar határt. Vallásos ember, de nem fanatikus, felesége is keresztény. Semmilyen követelése nem volt, és csak a videofelvételeken látta, hogy dobált a rendőrök felé, de ennek okára nem tud magyarázatot adni – mondta. A törvényszék Kóbor Jenő vezette tanácsa szerda délután ítéletet hirdet a megismételt elsőfokú eljárásban.

Mint azt korábban megírtuk, a tizenhét és fél év középmértéknél enyhébb fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség az Ahmed H. ellen folyó megismételt elsőfokú eljárásban szerdán a Szegedi Törvényszéken, illetve arról is hírt adtunk, hogy Zsigó Róbert, fideszes országgyűlési képviselő szerint ha április 8-án „Soros emberei” nyernek, akkor szabadon bejuthatnak az országba az ilyen terroristák, sőt magyar nagyvárosokba be is telepítik őket. Óriási a tét, április 8-án Magyarország biztonságát végleg elveszíthetjük.