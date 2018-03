Balog: Magyarország akkor gyarapodik, ha független

A magyarok azt gondolják, hogy ha maguk intézhetik az ügyeiket, vagyis szuverének és függetlenek, akkor tud az ország gyarapodni és erősödni – mondta az emberi erőforrások minisztere szerdán Budapesten, mielőtt állami kitüntetéseket adott át a nemzeti ünnep alkalmából.

Balog Zoltán a Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetések átnyújtása előtt arról beszélt, hogy ha a nemzet kezébe veheti sorsa irányítását, akkor képes talpra állni, építkezni és lehetetlen körülmények között is növekedni. Ebben a központi szerep mindig a kormányzatoknak jut, azonban a kormány munkája önmagában nem elég, szükség van hozzáértő, elkötelezett, bátor emberekre, akik a maguk területén kiemelkedőt alkotnak. Ilyen emberek a díjazottak, akiknek a munkája túlmutat önmagukon, több és magasabb rendű, mint ők – fogalmazott a miniszter.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere beszédet mond az állami művészeti és miniszteri szakmai díjak átadásán a Pesti Vigadóban 2018. március 13-án (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)

Hangsúlyozta, a szabadság kivívása, megszerzése és az építkezés összetartozik, azonban nem mindegy, hogyan és milyen okból, célból harcolunk a szabadságért. Aki tudja, hogy “a szabadság lényege nem a valamitől való szabadság, hanem a valamire való szabadság”, az később méltó tartalommal tudja majd megtölteni azt. A márciusi ifjak és a honvédsereg katonái tudták, miért küzdenek, így harcuk irányt mutathat ma is – mondta, hozzátéve, a magyarok ugyanazért küzdöttek 1848-ban, 1956-ban és 1989-90-ben is, és 1848 igazságáért ma is meg kell küzdeni.

Balog Zoltán azt hangoztatta, hogy a szabadság nem egyszerűen keret, amivel mindenki azt kezd, amit akar, hanem “ihlet”, magatartásforma, és a szabadság mindig az emberen belül kezdődik, hiszen belső szabadság nélkül nincs külső szabadság.