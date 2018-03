Potápi: Amikor a közép-európai népek összefognak, nagy tettekre képesek

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc példája bizonyítja, hogy amikor a közép-európai népek összefogtak, nagy tettekre voltak képesek - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Ungváron, ahol magyar-lengyel-ukrán történelmi kiállítást nyitott meg.

A Boksay József Kárpátalja Megyei Szépművészeti Múzeumban Történelem 360 fokban című, panorámaképeket, köztük az 1849. március 11-én vívott nagyszebeni csatáról készült panorámafestmény részleteit molinókon bemutató tárlatot megnyitó beszédében Potápi Árpád János hangsúlyozta: Kárpátalja az a hely, ahonnan magyar szabadságharcok vagy a hozzájuk vezető folyamatok kiindultak.

Ilyen volt a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc is, és így volt ez 1848-ban is, amikor a kitörő forradalom hírére ennek a vidéknek a népe a forradalom és a szabadságharc oldalára állt – tette hozzá.

A történelmünk évszázadokon keresztül összeforrt

Az államtitkár kiemelte, a kiállítás megnyitója alkalmat nyújt arra, hogy a kárpátaljai magyarság megemlékezzen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról. “A Kárpátalja területén élő népek támogatták a szabadságharcot, ahogy a lengyelek is, akikkel a történelmünk évszázadokon keresztül összeforrt” – emlékeztetett.

Nem véletlen, hogy a nagyszebeni csatát ábrázoló, a lengyelországi Tarnówban őrzött körképet is Józef Bem tábornok tiszteletére alkották, az ő alakja a magyar nép ajkán is tovább él – mutatott rá.

A politikus kifejtette, párhuzamot kell vonni a történelem és a jelen között, egyrészt azért, hogy ne kövessük el a korábbi hibákat, másrészt pedig azért, hogy tanuljunk belőlük. “Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc példája bizonyítja, hogy amikor a közép-európai népek összefogtak, akkor nagy tettekre voltak képesek” – hangsúlyozta.

A közép-európai népek mai összefogása megerősít bennünket

Megjegyezte: “A közép-európai népek mai összefogása megerősít bennünket, és megerősíti a kárpátaljai embereket is, akik belőlünk merítenek erőt”. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években a magyar kormány nagyon sok támogatást nyújtott Kárpátaljának, és nemcsak a magyaroknak, hanem mindenkinek, aki a térségben él, annak érdekében, hogy a régió meg tudjon erősödni, hogy az ott élő emberek a szülőföldjükön találják meg a boldogulást. “Ezt a támogatást a következő években is meg fogjuk adni, mindenkire számítunk, és önök is számíthatnak ránk” – húzta alá.

Utalva a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházát a napokban ért támadásokra, Potápi Árpád János elmondta, hogy a magyar kormány támogatja a székház helyreállítását, és bejelentette, hogy hétfő este Orbán Viktor miniszterelnök aláírta azt a kormányhatározatot, amely biztosítja a forrásokat az újjáépítéshez.

“Ahogy a nagyszebeni csatáról készült körkép is figyelmeztet bennünket, a csatáinkat ma is csak közösen vívhatjuk meg, ehhez adjon a kiállítás erőt a kárpátaljai magyar és más nemzetiségű embereknek” – zárta beszédét az államtitkár. A magyar kormány támogatásával szervezett, május 20-ig látható nemzetközi kiállításon az erdélyi körképen kívül megtekinthetők a Feszty-körkép és más ismert panorámaképek molinói.

Potápi Árpád János délelőtt az Ungvárhoz közeli Ráton felkereste a gyermekotthont, ahol tájékozódott az intézmény magyar kormánytámogatással folyó fejlesztéséről. Az államtitkár könyvcsomagokat adott át a nevelőcsaládoknak.