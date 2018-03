Milliárdok jutnak a betegbiztonság erősítésére

A beteg- és élelmiszer-biztonság, a táplálkozás-egészségügy és az egészségtudatos magatartás segítése a célja annak a programnak, amelyet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) indít kétmilliárd forintos uniós keretösszeggel.

Az egészségügyi ágazati koordinációért felelős helyettes államtitkára a témában tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta, a programok az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében valósulnak meg.

A pályázat több fontos, a kormány népegészségügyi céljainak megvalósítását támogató elemet is tartalmaz, és lesz egy ezekhez kapcsolódó informatikai fejlesztés is – mondta Ladányi Márta helyettes államtitkár. Ismertetése szerint mind a táplálkozás-egészségügy, mind a gyógyszerbiztonság területén lesznek fejlesztések, így például megújul majd az étrend-kiegészítők és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek adatbázisa.

Az étrend-kiegészítők kapcsán egy minőségellenőrző rendszer is elindul, és az időskorúak táplálkozásával kapcsolatos ajánlás is készül – közölte, hozzátéve, a gyógyszer-mellékhatások jelentési rendszere is megújul. Ladányi Márta emlékeztetett, a betegbiztonság területén a kormány már eddig is számos intézkedést tett, amelyre 11,4 milliárd forint uniós forrás fordítható.

Hiteles adatbázist hoznak létre

Pozsgay Csilla, az OGYÉI főigazgatója a pályázat kapcsán arról beszélt, hogy többek között étrend-kiegészítőkről, gyógyszerekről, s azok mellékhatásairól adatbázisokat, ajánlásokat dolgoznak ki, az időskorúaknak táplálkozási ajánlást készítenek. A cél, hogy a lakosságot hiteles adatbázisokkal segítsék, illetve egyfajta hiánypótlásra is törekszenek, hiszen a programban vannak olyan területek, amelyekben megbízható adatok nélkül nehéz a fogyasztók orientálása.

A főigazgató hozzátette: kiemelt figyelmet szentelnek az időskorúaknak, illetve az általuk elérhető adatbázisoknak is. Ezért különösen nagy hangsúlyt fordítanak ezen korosztály táplálkozási ajánlásainak elkészítésére, valamint a pályázat lehetőséget teremt arra is, hogy a gyógyászati segédeszközök használatával kapcsolatos ismeretek bővüljenek.

Pozsgay Csilla kitért arra is, hogy a projektben hangsúlyt kap a gyógyszerek mellékhatásainak jelentését ösztönző rendszer fejlesztése is, hiszen a betegektől származó információk nélkülözhetetlenek a gyógyszerfejlesztések folyamatában. Készül egy speciális “gyógyszer-interakciós” (gyógyszerkölcsönhatás) adatbázis is, s mindemellett a betegbiztonságot növelő, hamisítás elleni fejlesztésekre is jut forrás a támogatásból.