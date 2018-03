CÖF: A Békemenet kiállás Magyarország mellett

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) által március 15-ére meghirdetett Békemenet nem valaki ellen irányul, hanem kiállás Magyarország mellett - jelentette ki a CÖF alapítója kedden Budapesten, nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Csizmadia László úgy folytatta: ezért pártállástól függetlenül mindazok részvételére számítanak a rendezvényen, akik biztonságos életet szeretnének a magyar asszonyok, anyák és gyermekek számára. Hozzátette: a meneten részt vevő lengyel barátaikkal együtt azt üzenik Európának, hogy a közép-európai népek nagyon érzékenyek a szabadságukra és a függetlenségükre.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője hangsúlyozta, hogy a Békemenet – az előzőekhez hasonlóan – az erő, az egység és a méltóság demonstrációja lesz, amelyen kinyilvánítják a haza és a nemzet iránti elkötelezettségüket. Ugyancsak demonstrálni kívánják, hogy a belső és külső ellenféllel szemben egyaránt megvédik az elmúlt nyolc évben elért eredményeket. Úgy vélekedett: a Békemenet azért vált ki olyan nagy aggodalmat a baloldal részéről, mert a nemzeti erők győzelme alapjaiban rendítheti meg a nemzet ellenében dolgozó erőket.



A közelgő országgyűlési választáson az a tét, hogy Magyarország magyar marad vagy bevándorlóországgá válik – mondta Lomnici Zoltán.

Nem változott a Békemenet célja

Fricz Tamás politológus arra hívta fel a figyelmet, hogy az első, hat évvel ezelőtti Békemenet időszakához képest a helyzet nem változott, hiszen újra meg kell védeniük a külső és belső erőktől a nemzeti szuverenitást és a magyar életmódot. Sőt nagyobb a veszély, mint amekkora 2012-ben volt. A globális pénzügyi elit ugyanis a nemzetek megszüntetésében és egy globális világrend kialakításában érdekelt, aminek szerves része a migráció ösztönzése – fogalmazott.

Bencsik András, a Magyar Demokrata című hetilap főszerkesztője azt mondta: a hódmezővásárhelyi választási vereség sokkolta, de egyben fel is rázta a jobboldalt. Rádöbbentette a nemzeti erőket arra, hogy az országgyűlési választáson “élet és halál a tét”. Egyben a Békemenet alkalmával meg kívánják mutatni a szeretet és az összefogás erejét – közölte az újságíró.

Stefka István, a Pesti Srácok portál lapigazgatója arról szólt: a Békemenetet figyelmeztetésnek is szánják arra, hogy április 8-án “jól kell mindenkinek szavaznia”. Mert az ellenzék, amely az 1919-es ellenzékhez hasonlítható, az alaptörvénytől a családtámogatási rendszerig mindent megsemmisítene, és migránsok millióit szabadítaná az országra – mondta. Végül kitért arra, hogy soha ennyi támadást nem kaptak: “gyilkolással, öléssel, vérfürdővel fenyegetik a Békemenetet”.

Több százezer résztvevőre számítanak

Kérdésekre válaszolva Csizmadia László közölte: az előrejelzések szerint a Békemeneten mintegy 200 ezer, köztük több mint ezer lengyel résztvevőre számítanak. Értékesnek nevezte, hogy a Fidesz is támogatja a rendezvényt. Megjegyezte, szeretnék, ha a Magyar Villamos Művek után további nagyvállalatok is biztosítanának forrást a CÖF karitatív tevékenységéhez. Bencsik András szintén kérdésre válaszolva sikernek nevezte, hogy korábbi felvetésének megfelelően sikerült visszafogni a “sorosozást” a Fidesz kommunikációjában. Szerinte ennek is köszönhető, hogy folyamatosan nő a párt támogatottsága.

Stefka István azt mondta, hogy Karácsony Gergely árnyékkormányának valamennyi tagja Soros embere.

Csizmadia László egy korábbi sajtótájékoztatón azt közölte: a “melegszívű” magyarokból és lengyelekből álló menetelők “A haza minden előtt” feliratú, Kölcsey Ferenc versét idéző molinó mögött fognak vonulni a Bem tér, Nyugati tér, Alkotmány utca, Kossuth Lajos tér útvonalon; utóbbi helyszínen csatlakoznak az állami ünnepség résztvevőihez.